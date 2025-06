Renatinho critica aumento da Zona Azul e cobra mais transparência

O vereador Renato Ramos de Souza (PL), conhecido como Renatinho, criticou duramente o recente reajuste de 25% na tarifa da Zona Azul em Ferraz de Vasconcelos. O aumento, que elevou o valor para R$ 2,50, passou a valer no início deste mês e foi autorizado por meio de decreto da prefeita Priscila Gambale (Podemos), sem qualquer comunicação prévia à população.

Para o parlamentar, a falta de aviso configura desrespeito ao cidadão ferrazense. Além disso, Renatinho questionou a qualidade dos serviços oferecidos pela empresa responsável pela administração do estacionamento rotativo.

“A empresa teve o aumento autorizado, mas não apresentou nenhuma contrapartida em melhorias. O aplicativo continua instável e, pasmem, em pleno 2025, o sistema ainda aceita apenas pagamento em dinheiro, o que prejudica quem não anda mais com cédulas no bolso”, criticou o vereador.

Renatinho protocolou um requerimento solicitando informações detalhadas sobre a arrecadação da Zona Azul nos últimos anos. No documento, ele também cobra respostas sobre uma indicação anterior que propõe a modernização do sistema de cobrança. Entre as sugestões estão a inclusão de meios de pagamento por cartão de crédito, débito e Pix, a ativação da função de débito automático no aplicativo para usuários com créditos disponíveis e melhorias na plataforma digital.

O requerimento foi aprovado em plenário durante a sessão ordinária da Câmara Municipal, realizada nesta terça-feira (10). A expectativa é de que a Prefeitura e a empresa gestora do serviço respondam oficialmente aos questionamentos levantados.

Além disso, o vereador apresentou um projeto de lei que obriga a administração municipal a divulgar com, no mínimo, 30 dias de antecedência qualquer reajuste em tarifas de serviços públicos, como transporte coletivo e estacionamento rotativo.

“Não se trata apenas do aumento em si, mas da forma como as decisões são tomadas, sem diálogo e sem respeito. A população merece ser informada com clareza e antecedência sobre tudo que afeta seu bolso”, concluiu Renatinho.