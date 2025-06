CPI das Bets pede indiciamento de Virginia Fonseca e Deolane Bezerra

Após intensa investigação, a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) das Bets no Senado concluiu seus trabalhos com a apresentação do relatório final da senadora Soraya Thronicke (PODEMOS) nesta terça (10). O parecer pede o indiciamento de 16 pessoas, incluindo personalidades conhecidas como Virginia Fonseca e Deolane Bezerra, além de sócios de plataformas de apostas online, por suposta participação em irregularidades.

A lista de indicados abrange nomes como Adélia de Jesus Soares, Daniel Pardim Tavares Gonçalves, Ana Beatriz Scipiao Barros, Jair Machado Junior, Jose Daniel Carvalho Saturnino, Leila Pardim Tavares Lima, Marcella Ferraz de Oliveira, Pâmela de Souza Drudi, Erlan Ribeiro Lima Oliveira, Fernando Oliveira Lima, Toni Macedo da Silveira Rodrigues, Marcus Vinicius Freire de Lima e Silva, Jorge Barbosa Dias e Bruno Viana Rodrigues.

É importante ressaltar que, embora a CPI tenha recomendado os indiciamentos, a comissão não possui poder legal para indiciar formalmente. O relatório, se aprovado, será encaminhado ao Ministério Público (MP), que terá a prerrogativa de analisar as evidências e decidir se apresentará ou não a denúncia criminal.

Com prazo de funcionamento até o próximo sábado (14), a CPI busca a deliberação do relatório antes do encerramento de seus trabalhos. A expectativa é que a votação ocorra ainda nesta terça-feira ou, caso não seja possível, na quarta-(11), dado o iminente fim da comissão. A decisão final do MP será o próximo capítulo dessa complexa investigação sobre o mercado de apostas online no Brasil.