Tarifa da Zona Azul aumenta para R$ 2,50 em Ferraz de Vasconcelos. Este é o segundo aumento em 4 anos.

Os motoristas de Ferraz de Vasconcelos começaram o mês de junho com um reajuste na tarifa da Zona Azul. A partir do dia 1º, o valor cobrado pelo estacionamento rotativo subiu de R$ 2,00 para R$ 2,50, conforme novo decreto assinado pela prefeita Priscila Gambale.

Este não é o primeiro aumento promovido na atual gestão. Em 2021, através do Decreto nº 6.423, de 14 de julho, a prefeita autorizou o reajuste da tarifa de R$ 1,50 para R$ 2,00, além de fixar o valor do talão com 10 cartões em R$ 20,00. Na ocasião, o decreto alterou os valores que estavam vigentes desde 2018, quando a tarifa ainda era de R$ 1,50.

Agora, quase quatro anos depois, os motoristas enfrentam mais um aumento, elevando novamente o custo para quem utiliza o serviço. O novo reajuste, que já está em vigor, abrange todas as áreas destinadas à Zona Azul na cidade.

A Zona Azul é um sistema de estacionamento rotativo pago, que visa organizar o fluxo de veículos nas regiões de maior movimento.

O secretário de Transporte e Mobilidade Urbana de Ferraz de Vasconcelos, Osni Pasquarelli, foi procurado e não retornou as nossas ligações até o fechamento desta reportagem para falar sobre o assunto.