Vereador Claudio Squizato exalta o profissionalismo de equipes do Samu e da GCM

O profissionalismo de uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e da Guarda Civil Municipal (GCM), ambos de Ferraz de Vasconcelos acabou sendo reconhecido por meio da moção de aplausos nº0025/2025 do vereador Claudio Roberto Squizato (PV). O tributo foi aprovado em única discussão e, por unanimidade, na sessão ordinária, na terça-feira, dia 10.

A ocorrência exitosa ocorreu em 29 de maio deste ano, quando um cidadão de aparentemente 60 anos de idade, começou a sentir-se um mal-estar e convulsionando na calçada na Rua Santos Dumont, na Vila das Nações. Na ocasião, uma viatura da GCM que estava fazendo o patrulhamento de rotina ao avistar o homem naquela condição prestou os primeiros socorros.

Além disso, de pronto, a guarnição formada pelos agentes Sheila Fernanda da Silva, Alexandre Cesar Oliveira, Gustavo da Silva Luiz e Carlos Eduardo Ferreira Grande acionou a ambulância do Samu, que, por sua vez, também deslocou-se rapidamente até a vítima no local mencionado acima. Na sequência, o munícipe foi conduzido até o Hospital Regional Dr. Osiris Florindo Coelho, na Vila Corrêa.

De acordo com os relatos de pessoas que acompanharam o atendimento da ocorrência, a destreza dos guardas municipais e também dos profissionais do Samu, ou seja, da motorista Samantha Pasquarelli Nascimento e da técnica de enfermagem Priscila de Jesus Dias (foto-com placa) foi de extrema importância no pronto atendimento e, ao mesmo tempo, no salvamento da vida daquele cidadão. Na prática, os servidores foram eficazes no episódio.

Por isso, em nome da família, Claudio Squizato agradeceu o atendimento humanizado dos servidores públicos envolvidos na diligência. Segundo ele, são exemplos assim de funcionários públicos dedicados no bem comum que merecem ser, de fato, lembrados pelas autoridades competentes. “Enfim, estão de parabéns por terem salvado a vida daquele cidadão”, conclui Squizato.

Por Pedro Ferreira, em 11/06/2025.