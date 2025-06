Vereador Valtinho do Som presta homenagem a professor de dança

Por Pedro Ferreira, em 10/06/2025.

Por sua dedicação à dança desde 2025, o professor e coordenador da arte em Ferraz de Vasconcelos Hemilson de Sousa Dias recebeu uma moção de aplausos da Câmara Municipal na sessão ordinária desta terça-feira, dia 10. O tributo em reconhecimento ao trabalho marcante do profissional de dança partiu do vereador Valter Costa Fernandes (Podemos), o Valtinho do Som.

De acordo com o texto, o professor Hemilson Dias tem marcado gerações com a sua arte nos últimos 20 anos, não apenas em Ferraz de Vasconcelos, onde coordena o grupo de dança do Centro de Arte e Cultura (CAC), próximo ao Viaduto Ayrton Senna, na região central da cidade, mas também no restante do Alto Tietê. Para Valtinho do Som, trata-se, portanto, de um profissional de alto nível.