Poá garante vaga em quatro categorias na final estadual da Super Liga da Melhor Idade

Sucesso no esporte adaptado: atletas avançam na competição após vencer equipes de Santo André e Guarujá

Poá brilhou durante a etapa regional da Super Liga da Melhor Idade – CBVA 2025, competição de voleibol adaptado organizada pela Confederação Brasileira de Voleibol Adaptado (CBVA). Na última sexta-feira (26), em Santo André, as equipes da cidade venceram e confirmaram presença na grande final do campeonato estadual em quatro categorias: feminino 75+, feminino 68+, feminino 58+ e masculino 58+.

No confronto mais equilibrado do dia, a equipe feminina 58+ venceu Santo André por 2 sets a 1, com parciais de 16×18, 17×15 e 15×13. No masculino 58+, Poá derrotou os donos da casa por 2 sets a 0, com parciais de 15×1 e 18×16.

A categoria feminina 75+ também conquistou vitória sobre Guarujá em sets diretos: 15×7 e 15×3. Já no feminino 68+, Poá foi superada por Santo André por 2 sets a 0 (15×12 e 15×5), mas garantiu classificação pela soma de resultados obtidos ao longo da competição.

A Super Liga da Melhor Idade é realizada em diversas etapas regionais pelo país e tem como objetivo principal promover a prática esportiva entre idosos, estimulando saúde, convivência social e qualidade de vida.

O secretário de Esportes de Poá, Diogo Ferreira, afirmou que é uma grande alegria ver os atletas da melhor idade brilhando e representando a cidade com tanta garra e dedicação. “Garantir vagas em quatro categorias na final estadual mostra não apenas o talento, mas também o empenho de cada participante. Nosso compromisso é oferecer condições para que todos possam praticar esportes com segurança, inclusão e entusiasmo, fortalecendo a saúde, a socialização e a qualidade de vida da nossa população”, disse.

O prefeito Saulo Souza ressaltou que o sucesso das equipes de Poá na Super Liga da Melhor Idade é motivo de orgulho para a cidade. “Esses resultados refletem o trabalho sério e contínuo que desenvolvemos para incentivar a prática esportiva em todas as idades. Valorizar a participação dos nossos atletas no esporte é reconhecer a importância de uma vida ativa, saudável e integrada à comunidade”, destacou.