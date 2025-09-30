CPMI do INSS prende presidente da CONAFER por falso testemunho

Carlos Roberto Ferreira Lopes é suspeito de operar fraudes em aposentadorias; ele foi liberado após pagamento de fiança.
A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do INSS determinou a prisão de Carlos Roberto Ferreira Lopes, presidente da Confederação Nacional de Agricultores Familiares e Empreendedores Familiares Rurais (Conafer), sob a acusação de falso testemunho. A prisão ocorreu na madrugada desta terça-feira (30), após mais de nove horas de depoimento à comissão.Segundo o relator da CPMI, deputado Alfredo Gaspar (União-AL), Lopes é apontado como um dos articuladores de um esquema de fraudes que desviou recursos de aposentados e pensionistas do INSS. Durante o depoimento, ele teria apresentado versões contraditórias e omitido informações relevantes, o que levou à solicitação de prisão por parte do presidente da comissão, senador Carlos Viana (Podemos-MG).
.“Essas contradições configuram mentira deliberada e ocultação de informações com o intuito de prejudicar as investigações desta comissão”, afirmou Viana.