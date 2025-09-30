Search
Close this search box.

Ferraz de Vasconcelos dá início ao processo de regularização fundiária no condomínio Meridional

Ferraz de Vasconcelos dá início ao processo de regularização fundiária no condomínio Meridional

A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos iniciou no último domingo (28) uma nova etapa do processo de regularização fundiária no município, com foco no condomínio Meridional, localizado no bairro Santa Tereza. A ação, conduzida pela Secretaria de Desenvolvimento Habitacional, Relações Comunitárias e Favelas, marca o início das atividades preparatórias para o cadastro social dos moradores.

Neste primeiro momento, as equipes da Prefeitura realizaram um trabalho de orientação, esclarecendo à comunidade sobre as etapas e a importância do processo de regularização.

De acordo com o secretário Carlos Alexandre Domingos da Silva, o município está na fase de entrega da documentação que servirá de base para o preenchimento do cadastro social das famílias. “Ao todo, 320 moradores serão contemplados com o Registro Definitivo do Imóvel, medida que garante segurança jurídica e valorização patrimonial. A expectativa da administração é concluir todo o processo em até 12 meses”, afirma.

A regularização fundiária é um processo que envolve medidas jurídicas, técnicas e sociais, e procura assegurar o direito à moradia e promover o desenvolvimento urbano. Ao final, os moradores passam a ter acesso legal à propriedade, o que também viabiliza investimentos públicos futuros na região, fortalecendo a infraestrutura e a qualidade de vida da comunidade.

Mais lidas

Veja também

A TV CENÁRIO é um canal de TV pela internet que reúne o melhor do conteúdo gerado em Ferraz de Vasconcelos e em todo o Brasil, região metropolitana de São Paulo.

Categorias

Fique atualizado!

Receba as atualizações diretamente na sua caixa de entrada e não perca nenhuma notícia importante.

*Seus dados estão seguros

© 2025 TV Cenário. Todos os direitos reservados.

Facebook Instagram Youtube