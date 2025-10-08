Aniversário de Ferraz terá desfile cívico, feira gastronômica, processo seletivo e castrações gratuitas

O desfile cívico-militar previsto para a próxima terça-feira, dia 14 de outubro, aniversário de Ferraz de Vasconcelos, será o ponto alto das comemorações no município, mas não será a única atração para a população ferrazense. A Feira Gastronômica no Calçadão da XV de Novembro, o processo seletivo com 60 vagas do Emprega Ferraz PAT e a castração de quase 300 animais entre cães e gatos serão outras atividades programadas pela Prefeitura de Ferraz para brindar os 72 anos do município em grande estilo com muita prestação de serviço, atividades culturais e opções de lazer e entretenimento.

Na feira gastronômica haverá espaço kids, apresentação de músicas e danças que farão parte das atividades programadas para comemorar o aniversário da cidade. O objetivo é que a família ferrazense possa ter opções para comemorar o aniversário da cidade. Lembrando que neste dia, a Prefeitura de Ferraz também promoverá o desfile cívico em comemoração ao aniversário da cidade, a partir das 9 horas, na Avenida Brasil. A estrutura do palco será montada em frente à Praça da Independência, no Centro.

Haverá ainda uma edição especial do Emprega Ferraz PAT com vagas de emprego. Serão ao todo 60 vagas disponíveis para a Pessoa Com Deficiência (PCD), entre outras. Esta atividade, porém, será realizada no Centro de Integração da Cidadania (CIC), na Avenida Governador Jânio Quadros, 967, no Parque São Francisco. Serão ofertadas 60 vagas de emprego, inclusive para Pessoa Com Deficiência (PCD). A entrega das senhas começa a partir das 8h30 e vai até o meio-dia. Algumas vagas disponíveis são operador de caixa, balconista de açougue, balconista de perecíveis, auxiliar de padaria, confeiteiro, atendente de lanchonete (todas estas vagas para PCD). Além disso haverá vagas para operador de teleatendimento e fiscal de piso. Para as vagas PCD é preciso trazer laudo médico, currículo atualizado impresso e o RG.

E uma novidade do Emprega Ferraz PAT é que agora o programa tem um canal de atendimento para que os trabalhadores e empregadores entrem em contato com a equipe para tirar dúvidas sobre carteira de trabalho digital, seguro-desemprego, oportunidades de emprego e processo de divulgação de vagas e contratação. Para quem procura uma oportunidade de emprego ou deseja contratar pode entrar em contato com o Emprega Ferraz PAT pelo WhatsApp (11) 4676-7773, que também atende pelo telefone fixo neste mesmo número.

Além de todas estas atrações, a Secretaria do Verde, Meio Ambiente e Proteção promoverá também a castração de cães e gatos na Praça dos Trabalhadores, onde está localizado o Centro de Convenções. Serão 300 animais, em média, a serem castrados no dia. As inscrições para o tutor interessado serão realizadas nesta quinta-feira, dia 9, a partir das 9 horas, no mesmo local já divulgado para os interessados.