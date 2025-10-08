Graziela Silva Cangirana, moradora de Ferraz de Vasconcelos, é coautora e coordenadora técnica de livro pioneiro sobre secretariado remoto

Ferraz de Vasconcelos – Graziela Silva Cangirana, 34 anos, moradora da Vila Margarida em Ferraz de Vasconcelos, é coautora e coordenadora técnica de um livro que destaca o mercado de secretariado remoto no Brasil. Há cinco anos na profissão, Graziela presta serviços principalmente para a área da saúde, mas ressalta que existem diversas oportunidades em diferentes setores.

Ela conta que o trabalho remoto oferece liberdade geográfica e flexibilidade. “Já trabalhei da praia, de cafés e até da Argentina. É uma carreira que permite viver novas experiências enquanto se mantém ativo no mercado de trabalho”, afirma Graziela.

O livro reúne nomes de destaque da área, como Camile Just, que assina o prefácio e é considerada pioneira da Assistência Virtual no Brasil, e Deisiane Zortéa, autora da carta ao leitor e primeira pessoa no mundo a ter uma franquia de secretariado remoto. A publicação é da Editora Aporte, liderada por Sandra Tarallo, também pioneira do setor no país.

Ao todo, 28 profissionais de diferentes regiões do Brasil contribuíram para a obra, sendo 27 mulheres e um homem. O lançamento ocorreu em 4 de outubro, na livraria Martins Fontes, próxima ao Mackenzie, em São Paulo.

O livro traz histórias, desafios e oportunidades do mercado de secretariado remoto, inspirando novos profissionais e reforçando como dedicação, inovação e visão estratégica podem transformar carreiras, mesmo à distância.