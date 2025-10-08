E.E. Eliane AP Dantas da Silva conquista quarto título consecutivo em damas

A E.E. Eliane AP Dantas da Silva, em Ferraz de Vasconcelos, celebrou mais uma vitória histórica no dia 3 de outubro. A equipe masculina de damas da escola garantiu o primeiro lugar pelo quarto ano consecutivo na categoria, reafirmando sua supremacia na modalidade.

O time, formado pelos alunos Arthur Chiqueto de Jesus, Wendel Claudete V. Nascimento, Gabriel Henrique Borges Silva, Erick Ferreira Tomaz e Davi Ferreira Tomaz, destacou-se pela estratégia, dedicação e trabalho em equipe durante toda a competição.

Para a direção da escola, a conquista é motivo de orgulho e inspiração para os demais estudantes: “Ver nossos alunos alcançando o topo por quatro anos seguidos mostra não apenas talento, mas também disciplina e compromisso”.

A vitória reforça Ferraz de Vasconcelos como um polo de excelência nas competições escolares de damas, incentivando jovens a se engajarem em atividades que estimulam raciocínio lógico, concentração e espírito esportivo. Parabéns à professora Luciana Meira pelo empenho e dedicação na preparação da equipe