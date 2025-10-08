Esquema de falsificação de datas de validade é desarticulado em Itaquaquecetuba

A Polícia Militar desarticulou, nesta semana, um esquema de falsificação de datas de validade de produtos em Itaquaquecetuba, no bairro Jardim Viana. A ação ocorreu após uma denúncia anônima que levou os agentes a um galpão usado para adulterar mercadorias alimentícias e de limpeza.

No local, os policiais encontraram uma impressora industrial, solventes e outros materiais utilizados para apagar e remarcar as datas originais das embalagens. De acordo com a corporação, havia três tipos de irregularidades: produtos com data vencida, produtos com a data suprimida e outros com novas datas impressas, simulando validade vigente.

Durante a operação, também foi localizado um veículo roubado com sinais de adulteração. O motorista afirmou ter comprado o automóvel por R$ 5 mil em uma estação de trem.

Os suspeitos foram encaminhados ao 1º Distrito Policial de Itaquaquecetuba, onde o caso foi registrado. O galpão foi interditado e passará por perícia para aprofundar as investigações sobre o esquema de falsificação.