Carreta com suspeita de bomba bloqueia Rodoanel por cinco horas e causa grande congestionamento na Grande SP

Uma carreta ficou atravessada por cerca de cinco horas na manhã desta quarta-feira (12) no Rodoanel Mário Covas, na altura do km 45, em Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo. A ocorrência mobilizou equipes da Polícia Militar e do Grupo de Ações Táticas Especiais (Gate) após uma suspeita de bomba dentro do veículo, que mais tarde foi descartada.

Motorista foi retirado pela polícia e levado ao hospital

De acordo com a polícia, o motorista foi retirado da cabine por agentes do Gate e levado a um hospital da região. Ele estava muito abalado, mas sem ferimentos aparentes.

O homem relatou ter sido vítima de um assalto e que criminosos o obrigaram a deixar o caminhão atravessado na pista, afirmando que havia explosivos no veículo.

Entretanto, a Polícia Militar também investiga a hipótese de o condutor ter sofrido um surto psicótico. O caso segue em apuração.

Trânsito ficou completamente bloqueado

O incidente ocorreu no trecho entre as rodovias Régis Bittencourt e Imigrantes, no sentido da Rodovia Presidente Dutra.

A via chegou a ser totalmente interditada, sendo liberada apenas por volta das 10h30, após a retirada da carreta.

O sentido contrário também precisou ser bloqueado por segurança.

Mesmo após a liberação, o reflexo no trânsito foi intenso, com aproximadamente 40 quilômetros de congestionamento registrados na região.

Operação contou com cães farejadores e equipe antibomba

Imagens da Polícia Militar mostraram artefatos suspeitos dentro da cabine do caminhão.

Por volta das 9h, um policial do Gate, utilizando traje de proteção antibomba, se aproximou do veículo e iniciou a negociação com o motorista, que estava visivelmente abalado e com fios vermelhos presos ao corpo.

Após o diálogo, o homem desceu da cabine e desmaiou em seguida. Ele foi socorrido por equipes médicas da concessionária SPMAR.

Um cão farejador da PM foi utilizado na varredura do veículo, mas nenhum explosivo foi encontrado.

Origem do veículo e investigações

Segundo a Artesp, o motorista contou que havia saído do Acre com destino a São Bernardo do Campo.

A concessionária SPMAR, responsável pelo trecho, informou que recebeu um chamado de emergência às 5h25, relatando o possível sequestro e a ameaça de bomba.

O caminhão pertence à transportadora Sitrex, que ainda não se pronunciou oficialmente sobre o ocorrido.

Importância do Rodoanel

O Rodoanel Mário Covas é uma das principais vias de ligação da Grande São Paulo, conectando importantes rodovias como Imigrantes, Anchieta, Régis Bittencourt, Presidente Dutra, Bandeirantes, Anhanguera, Castelo Branco e Fernão Dias.

A via é essencial para o escoamento de cargas entre o interior, o litoral e outras regiões do país.