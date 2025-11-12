Parlamentar propõe que rapper Oruam seja alvo de projeto relacionado ao PL Antifacção

O deputado federal Kim Kataguiri (União Brasil-SP), Nesta terça-feira (11/11), enquanto o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), discutia os rumos do projeto, apresentou uma emenda de lei do PL Antifacção, segundo o Jornal Metrópole, mirando o cantor. A iniciativa de Kim Kataguiri busca acrescentar ao projeto os fundamentos da chamada “Lei Anti-Oruam”, que prevê punições para casos de “apologia pública a facções criminosas”, inclusive quando essa manifestação ocorrer em produções artísticas.

Kataguiri e MBL miram músicas que exaltam o crime

Ainda segundo o site, o parlamentar declarou que o crime organizado na atualidade utiliza a comunicação e a cultura como instrumentos de influência social e recrutamento, explorando assim a vulnerabilidade de jovens e comunidades, e que casos recentes demonstram o uso de músicas, videoclipes, eventos e ainda plataforma digitais, para fazer apologia a violência, o tráfico e a vida criminosa.

Kataguiri e MBL miram músicas que exaltam o crime

O MBL, movimento liderado em parte por Kim Kataguiri, tem um histórico de críticas às músicas de Oruam, argumentando que elas fazem apologia ao crime organizado e exaltam facções como o Comando Vermelho. Além da chamada “Lei Anti-Oruam”, o próprio Kataguiri já apresentou outras propostas na Câmara com o objetivo de proibir a apologia a facções criminosas. Entre elas, está a iniciativa que busca vetar músicas com conteúdo adulto nas escolas.