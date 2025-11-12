Eliel Fox solicita a construção de retorno na Praça do Boi Bandido

Para tentar melhorar ainda mais a fluidez no trânsito na região central da cidade, no chamado lado norte, o vereador Eliel de Souza (Republicanos), o Eliel Fox, decidiu propor a construção de um retorno na Avenida Santos Dumont, em frente ao número 840, na Vila Maria Rosa, ou seja, na Praça Afonso Carlos Fernandes, o popular Boi Bandido. A indicação com esse objetivo foi lida na sessão ordinária, na terça-feira, dia 11.



Segundo ele, a possível construção dessa obra viária interligando a Avenida Santos Dumont com a Rua Lourenço Paganucci seria de suma importância para desafogar o fluxo de veículos no trecho mencionado acima. O parlamentar acrescentou também que a falta desse retorno, que um dia já existiu, pode estar contribuindo para causar um caos no trânsito, principalmente, nas proximidades do Viaduto Ayrton Senna.



No fundo, sobretudo, também nos horários de pico tornou-se uma cena bastante comum que é a formação de engarrafamento e, portanto, provocando muita lentidão no trânsito. Por isso, Eliel Fox acredita que com a implantação do retorno, sem dúvida alguma, facilitaria a circulação de automóveis e, ao mesmo tempo, daria mais fluidez viária. “Enfim, reduziria os riscos de acidentes, beneficiando motoristas e pedestres”, diz.



O vereador destacou ainda que a adoção da medida sugerida ajudaria também para o desenvolvimento urbano ordenado e para a mobilidade dos moradores e comerciantes daquela região da cidade. Na prática, Eliel Fox avalia que a obra viária promoveria uma maior acessibilidade e mais segurança à população em geral. Agora, ele espera a realização de um estudo técnico pelo setor competente da municipal sobre o assunto.