EUA e Rússia retomam negociações sobre a guerra na Ucrânia em Abu Dhabi

Autoridades norte-americanas e russas realizaram uma nova rodada de conversas em Abu Dhabi nesta segunda-feira (24), com foco na construção de um plano para encerrar a guerra na Ucrânia. A informação foi confirmada por uma fonte ligada ao governo dos Estados Unidos.

O secretário do Exército norte-americano, Dan Driscoll, lidera a delegação dos EUA — sendo o representante de mais alto escalão presente nas discussões, excluindo diplomatas. As reuniões devem continuar nesta terça-feira (25). Ainda não há detalhes sobre quem compõe o grupo enviado por Moscou, mas, segundo a mesma fonte, a participação russa ocorre com a aprovação do presidente Vladimir Putin.

Conversas buscam preparar terreno para negociações de alto nível

O encontro em Abu Dhabi ocorre após dias de intensa atividade diplomática na Suíça, onde autoridades dos EUA e da Ucrânia trabalharam em uma proposta inicial composta por 28 pontos, construída com contribuições de Kiev e Moscou.

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, afirmou que o documento passou por ajustes e agora possui “menos de 28 pontos”, incorporando mudanças consideradas essenciais por sua equipe. De acordo com ele, a delegação ucraniana já retornou de Genebra com um relatório atualizado sobre a minuta revisada. Zelensky disse ainda que discutirá questões sensíveis do plano diretamente com o presidente Donald Trump.

Putin, por sua vez, declarou que a versão do projeto vista pelo Kremlin poderia “servir de base” para um acordo de paz definitivo, embora tenha indicado que não está claro se o texto manteve os mesmos elementos após as conversas recentes entre Washington e Kiev.

Kiev sofre novos ataques durante avanço das negociações

Enquanto diplomatas tentam construir um caminho para o fim do conflito, a Ucrânia enfrentou mais uma madrugada de bombardeios russos nesta terça-feira (25).

As ofensivas atingiram principalmente Kiev, provocando danos a prédios residenciais e estruturas de energia. De acordo com autoridades locais, seis pessoas morreram e nove ficaram feridas, incluindo uma criança. O prefeito da capital, Vitali Klitschko, relatou que equipes de emergência trabalham para verificar se há vítimas sob os escombros no distrito de Sviatoshynskyi.

O Ministério da Energia ucraniano classificou o ataque como um “bombardeio massivo combinado”, afirmando que diversas instalações elétricas foram impactadas. A estratégia de atacar infraestrutura energética se intensificou desde o início da guerra, aumentando temores sobre o abastecimento de aquecimento e eletricidade com a proximidade do inverno.

Mudanças no novo plano de paz

O novo rascunho das medidas discutidas entre EUA e Ucrânia apresenta diferenças importantes em relação ao texto inicial. Entre elas:

redução do total de pontos, de 28 para 19; fortalecimento das forças ucranianas, com aumento do limite de tropas de 600 mil para 800 mil militares; possibilidade futura de adesão da Ucrânia à Otan, antes vetada; negociação territorial baseada na linha de frente atual, retirando cláusulas que favoreciam reivindicações russas sobre áreas ocupadas.

Zelensky reforçou que a posição de Kiev permanece inalterada: