Incêndio atinge Ministério da Igualdade Racial, em Brasília, e deixa feridos

Um incêndio no Ministério da Igualdade Racial, localizado na Esplanada dos Ministérios, em Brasília, deixou feridos na manhã desta terça-feira (25). O edifício também abriga equipes de outras pastas.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, três pessoas precisaram ser levadas ao hospital: um trabalhador que realizava manutenção em uma subestação de energia e sofreu queimaduras, além de duas pessoas intoxicadas pela fumaça. Outras 27 receberam atendimento no local após inalarem fumaça.

Explosão em subestação teria iniciado as chamas

As chamas começaram após a explosão de uma subestação de energia situada no subsolo do prédio. A CEB Ipes, responsável pelo equipamento, informou que o trabalhador ferido é um terceirizado que atuava em um serviço de manutenção no momento do acidente. Segundo a empresa, ele utilizava uniforme antichamas e todos os equipamentos de proteção exigidos.

Equipes de resgate prestaram atendimento imediato às vítimas, e a área foi evacuada. Imagens registradas no local mostram funcionários deixando o prédio tossindo e cobrindo o rosto devido à fumaça que se espalhou pelos andares.

Contradição inicial sobre responsabilidade

Após o incidente, tanto a distribuidora Neoenergia quanto a CEB Ipes inicialmente negaram que o equipamento atingido estivesse sob sua responsabilidade. Cerca de uma hora depois, a CEB reconheceu que houve equívoco e confirmou ser a gestora da subestação onde ocorreu a explosão.

Situação do prédio

O fogo mobilizou diversas equipes de bombeiros, que isolaram a área e atuaram para impedir que as chamas se propagassem. Até o momento, não há informações atualizadas sobre o estado de saúde do trabalhador que sofreu queimaduras.

O que diz o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos

“O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) informa sobre o incidente ocorrido na manhã desta terça-feira (25) na área externa o Bloco C na Esplanada dos Ministérios, em Brasília.

A ocorrência teve início com um curto circuito elétrico em razão de uma intervenção realizada pela CEB IPES na subestação localizada na área externa do lado oeste do bloco C.

Em razão do curto houve um princípio de incêndio que foi debelado pelas equipes de brigada de incêndio do prédio e pelo Corpo de Bombeiros Militar. A fumaça atingiu o interior do bloco C e houve necessidade de evacuação imediata. As equipes responsáveis atuaram de imediato seguindo o protocolo de evacuação.

Um técnico da CEB ficou ferido com mais gravidade e foi conduzido ao hospital, assim como 6 pessoas por inalação de fumaça. Segundo informações do Corpo de Bombeiros outras 20 pessoas foram atendidas no local. Polícia Militar e Corpo de Bombeiros seguem no bloco C.

A Secretaria de Serviços Compartilhados do MGI, responsável pela gestão administrativa do Bloco C — que abriga seis ministérios (MGI, MDA, MDS, MIR, MMulheres e MPI) — solicitou aos dirigentes dessas pastas que orientem seus trabalhadores e trabalhadoras a cumprirem a jornada de hoje em teletrabalho.”