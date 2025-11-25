Doleiro investigado por se passar por policial federal é morto a tiros em São Paulo

O advogado Luís Francisco Caselli, apontado pelas autoridades como doleiro e investigado por fingir ser agente da Polícia Federal, foi assassinado na noite de segunda-feira (24) na zona leste de São Paulo. Ele estava em um carro blindado quando dois homens em uma motocicleta se aproximaram e abriram fogo.

Dinâmica do atentado

Caselli chegava a sua residência no Jardim Anália Franco quando foi atacado. Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que a moto emparelha com o veículo. O garupa desce, atira a curta distância várias vezes e chega a verificar algo na parte traseira do carro antes de fugir com o comparsa.

Mesmo blindado, o automóvel estava com os vidros abertos, o que possibilitou os disparos. Após ser atingido, o veículo avançou desgovernado por alguns metros e bateu em outro carro estacionado. Caselli chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos.

Vídeo sobre morte de Doleiro ( Vídeo: reprodução/ YouTube/ Band jornalismo)

Histórico criminal e investigação

A Polícia Civil trabalha com a hipótese de execução planejada e utiliza as imagens de segurança para tentar identificar os autores do crime e entender se a morte tem relação com as investigações das quais o advogado era alvo.

Caselli acumulava aproximadamente 20 passagens pela polícia paulista, principalmente por estelionato. Ele também havia sido denunciado por crimes como extorsão, usurpação de função pública e participação em organização criminosa. As investigações apontavam que ele se passava por policial federal para extorquir políticos e aumentar sua credibilidade em esquemas fraudulentos. Em uma das denúncias, ele teria contado com o auxílio de um delegado da própria Polícia Federal para dar aparência de legitimidade às ações.

As autoridades não descartam que o assassinato esteja relacionado a disputas financeiras, extorsões ou possíveis conflitos decorrentes dos esquemas investigados.