Guarda Civil denuncia racismo em loja de Suzano

Um guarda civil municipal de Mogi das Cruzes, Jonatas Santos Silva Júnior, denunciou ter sido vítima de racismo dentro de uma loja atacadista de materiais de construção em Suzano. Segundo ele, um segurança o tratou como suspeito e tentou impedi-lo de sair do estabelecimento por causa da cor de sua pele.

Jonatas conta que, após deixar o plantão, foi à loja para pedir um orçamento de pisos para reformar seu banheiro. Vestindo roupas casuais, ele afirma que percebeu desconfiança desde o momento em que entrou.

A abordagem considerada racista

O GCM relatou que pegou dois rolos de fita isolante e questionou um vendedor sobre caixas de piso. Como o produto não estava disponível para retirada imediata, desistiu da compra e devolveu as fitas ao local de origem.

Ao tentar deixar a loja, o segurança teria fechado a porta e afirmado que ele estava saindo sem pagar pelos rolos. Jonatas apresentou sua identificação funcional, explicando que não havia levado nada, mas disse que o segurança insistiu para que ele retornasse e mostrasse onde havia deixado as fitas.

Sentindo-se constrangido e impedido de circular livremente, o guarda acionou seu superior. Uma viatura da Guarda Civil de Suzano foi até o local, mas, quando chegou, o segurança envolvido já não estava mais na área.

Na imagem Loja Obramax

Queixa registrada e resposta da empresa

Na Delegacia Central de Suzano, Jonatas registrou boletim de ocorrência e informou que pretende formalizar também uma queixa-crime por injúria racial e calúnia, afirmando que teve atribuído a ele um crime que não cometeu.

A empresa responsável pela loja disse que repudia qualquer forma de discriminação e afastou o segurança envolvido, além de anunciar que reforçará o treinamento da equipe de proteção para revisar protocolos e aprimorar práticas de atendimento.

O GCM afirma que o episódio o impactou profundamente e demonstrou preocupação com o futuro do filho, que possui características físicas semelhantes às suas. Para ele, o caso evidencia que o racismo ainda é uma realidade presente em diversos ambientes, mesmo quando velado.