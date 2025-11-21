Incêndio atinge pavilhão da COP30 em Belém

Na tarde de quinta-feira, um incêndio teve início em um dos pavilhões da “Zona Azul” do centro de convenções que abriga a COP30, levando à evacuação imediata de milhares de participantes que acompanhavam as negociações climáticas.

O fogo começou em um estande da área destinada aos pavilhões de países, próximo à entrada principal. O revestimento de lona dos espaços contribuiu para a rápida propagação das chamas. O Corpo de Bombeiros do Pará atuou de forma imediata e utilizou centenas de extintores e mangueiras para conter o avanço do incêndio. A operação mobilizou dezenas de agentes e conseguiu controlar a situação em cerca de seis minutos.

Evacuação e consequências

A evacuação foi iniciada logo após a identificação do foco de fogo, com orientações de bombeiros e seguranças. Houve momentos de correria, mas a saída ocorreu de forma ordenada na maior parte do tempo. Treze pessoas receberam atendimento por inalação de fumaça, sem registros de feridos graves. A área mais atingida, que inclui os pavilhões de países, permanecerá interditada até o fim da conferência.

Vídeo sobre incêndio no palvilão da COP 30 ( Vìdeo: reproduão/ Itatiaia)

Possíveis causas e investigações

As autoridades apuram a possibilidade de o incêndio ter sido provocado por um equipamento eletrônico que sofreu curto-circuito, como um micro-ondas ou aparelho similar. A velocidade com que o fogo se espalhou levantou questionamentos sobre o tipo de material utilizado na estrutura interna do pavilhão, que, apesar de classificado como antichamas, mostrou vulnerabilidades.

Impacto nas negociações

O incidente ocorreu em um momento crucial da COP30, quando avançavam discussões sobre financiamento climático e compromissos de redução de emissões. A interrupção das atividades gerou apreensão entre delegados, que já operavam sob prazos apertados. A retomada das negociações só foi autorizada após inspeções e liberação parcial do espaço pelos bombeiros.

Reações e medidas de segurança

Autoridades brasileiras ressaltaram que, apesar da gravidade do episódio, a resposta rápida evitou danos maiores. A organização da conferência reforçou protocolos de segurança e mantém a área afetada interditada para preservar a integridade dos participantes até o encerramento do evento.