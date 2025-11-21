Corpo de homem é encontrado dentro de saco plástico em Itaquaquecetuba

Um corpo em estado avançado de decomposição foi localizado na manhã de quarta-feira (19) em Itaquaquecetuba. O achado ocorreu na Estrada Sargento Acácio Gonçalves dos Reis, no bairro Jaguari, e mobilizou equipes da Polícia Militar e da perícia.

Segundo informações registradas pela polícia, os agentes foram acionados por volta das 8h após receberem a informação de que havia um cadáver às margens da via. Ao chegarem ao ponto indicado, constataram que se tratava do corpo de um homem, acomodado dentro de um saco plástico preto. A área foi imediatamente isolada para o trabalho das equipes de investigação.

A vítima não portava documentos, o que dificultou a identificação inicial. Peritos do Instituto de Criminalística estiveram no local para realizar os primeiros levantamentos, enquanto o Setor de Homicídios e Proteção à Pessoa (SHPP) deu início às investigações.

Exames necroscópicos e datiloscópicos foram solicitados para determinar a identidade do homem e as circunstâncias da morte. O caso foi oficialmente registrado como homicídio na Delegacia Central de Itaquaquecetuba, que agora conduz a apuração.

As investigações seguem em andamento.