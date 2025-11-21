Chamas tomam rua comercial e destroem quatro imóveis em São Bernardo

Um incêndio de grandes proporções destruiu quatro imóveis na madrugada desta quinta-feira (20) na Rua Marechal Deodoro, principal via comercial do centro de São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo.

O que aconteceu

O fogo teve início por volta das 1h40 e atingiu inicialmente a loja Miamor, especializada em utensílios domésticos, brinquedos e artigos de decoração. As chamas se espalharam rapidamente para imóveis vizinhos, consumindo quatro edificações no total.

Para conter o incêndio, o Corpo de Bombeiros mobilizou cerca de 50 agentes e 22 viaturas. As equipes atuaram no combate direto, no resfriamento das estruturas e no rescaldo para impedir novos focos.

Danos e impactos

A força das chamas afetou a estrutura dos prédios e comprometeu a rede elétrica e de internet da região, causando instabilidade nos serviços em bairros próximos. A área precisou ser isolada para o trabalho das equipes de emergência. Não houve registro de feridos.

Vídeo sobre incendio em São Bernado do Campo (Vídeo: reprodução/ Metrópole)

Situação atual

O Corpo de Bombeiros confirmou que o incêndio foi totalmente controlado ainda na manhã de quinta-feira. Uma viatura permaneceu no local por algumas horas para monitoramento e prevenção.

A Polícia Civil registrou o caso no 1º Distrito Policial de São Bernardo e abriu investigação para apurar a causa do incêndio. As razões que provocaram o fogo ainda não foram determinadas.

A concessionária Enel também foi acionada para restabelecer a rede elétrica danificada. Moradores e comerciantes acompanharam o trabalho dos bombeiros e demonstraram preocupação com os prejuízos e os impactos econômicos na região.