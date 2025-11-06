Prefeito de Sorocaba, Rodrigo Manga, é afastado do cargo por 180 dias durante operação da PF que investiga irregularidades na Saúde

O prefeito de Sorocaba (SP), Rodrigo Manga (Republicanos), foi afastado do cargo por 180 dias por determinação do Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF-3), nesta quinta-feira (6), durante a segunda fase da Operação Copia e Cola, deflagrada pela Polícia Federal (PF). A ação investiga irregularidades em contratos da área da Saúde firmados pela prefeitura com organizações sociais.

Com o afastamento, o vice-prefeito Fernando Neto (PSD) assume interinamente o comando da administração municipal.

Operação Copia e Cola

A nova fase da Operação Copia e Cola teve como objetivo aprofundar as investigações iniciadas em abril deste ano, que miram uma suposta organização criminosa responsável por desvios de recursos públicos na área da saúde. Segundo a PF, os contratos sob suspeita envolvem uma organização social sem fins lucrativos, contratada emergencialmente para gerir unidades de saúde no município.

Nesta quinta-feira, os agentes cumpriram sete mandados de busca e apreensão e dois de prisão preventiva, além de determinar o sequestro e a indisponibilidade de bens no valor de R$ 6,5 milhões pertencentes a alguns dos investigados.

Entre os presos está o empresário Marco Silva Mott, amigo pessoal do prefeito, apontado como lobista e suspeito de lavagem de dinheiro em diversos contratos públicos. Segundo a PF, os investigados poderão responder pelos crimes de corrupção ativa e passiva, peculato, fraude em licitação, lavagem de dinheiro, contratação direta ilegal e organização criminosa.

A defesa de Mott afirmou que a prisão é “baseada em conjecturas” e que o empresário “sempre se colocou à disposição das autoridades”, prometendo esclarecer os fatos ao tribunal.

Afastamento e reação de Rodrigo Manga

Rodrigo Manga, que estava em Brasília no momento em que foi notificado do afastamento, confirmou a informação por meio de um vídeo publicado em suas redes sociais.

“Acredite se quiser, me afastaram do cargo de prefeito. Eu aqui em Brasília, ontem fui em frente ao Palácio da Justiça, falei que tem que colocar o Exército na rua, rodei o Congresso, e os deputados me receberam super bem, dizendo: ‘Manga, cuidado, estão tentando te tirar do jogo’. O que a gente ouve de bastidores é que tentam tirar qualquer um que ameaça a candidatura deles. Gente, não deu outra”, disse o prefeito afastado.

A Câmara Municipal de Sorocaba foi notificada oficialmente sobre o afastamento ainda na manhã desta quinta-feira.

Quem é Rodrigo Manga

Reeleito em 2024, Rodrigo Manga ganhou notoriedade nacional ao investir em marketing digital e vídeos curtos nas redes sociais, o que lhe rendeu o apelido de “prefeito tiktoker”. Antes da carreira política, ele atuava como vendedor de veículos em Sorocaba e ficou conhecido por vídeos de anúncios de carros que viralizaram na internet.

Com formação em marketing, o prefeito utilizou técnicas de comunicação e vídeos chamativos para divulgar ações da prefeitura e fortalecer sua imagem pública. Em algumas ocasiões, suas publicações foram alvo de questionamentos do Ministério Público, que apontou possível desinformação em parte do conteúdo.

Primeira-dama também é investigada

A esposa do prefeito, Sirlange Rodrigues Frate Maganhato, também foi alvo de buscas realizadas pela Polícia Federal durante a primeira fase da operação, em abril. Segundo os investigadores, ela teria relação com alguns dos contratos sob suspeita.

Bens apreendidos

Na ação desta quinta-feira, a Polícia Federal informou ter apreendido dinheiro em espécie, armas e veículos de luxo, incluindo um Porsche e um BMW, durante o cumprimento dos mandados em endereços ligados aos investigados.

Próximos passos

Com o afastamento de Manga, o vice-prefeito Fernando Neto deve permanecer à frente da administração por até 180 dias ou até nova decisão judicial. A PF continua analisando documentos e contratos firmados pela prefeitura nos últimos anos.