Cuidado com as pessoas: Gestão Saulo Souza amplia políticas públicas voltadas às mulheres, famílias e aos mais vulneráveis

Inauguração do Saúde da Mulher Poaense, realização da caminhada Outubro Rosa, do projeto “Mãos que Fazem” e do Mega Bazar Social são algumas das ações desenvolvidas ao longo deste ano

A Prefeitura de Poá tem consolidado, desde o início da atual gestão, uma política pública pautada no cuidado com as pessoas, com a ampliação de serviços nas áreas da saúde, assistência social e proteção aos mais vulneráveis. Sob a liderança do prefeito Saulo Souza, com o apoio da primeira-dama e presidente do Fundo Social, Flavia Souza, o município registra avanços significativos na atenção à saúde feminina, como a inauguração do Saúde da Mulher Poeanse Vanessa Valente, no fortalecimento das famílias poaenses e no acolhimento humanizado de quem mais precisa.

Um dos principais marcos da gestão, o serviço destinado à saúde das mulheres foi inaugurado em outubro com padrão de clínica particular, sendo um equipamento inédito no município, criado para oferecer atendimento integral à população feminina em todas as fases da vida. A unidade reúne, em um único espaço, consultas especializadas, além da oferta permanente de exames preventivos, como mamografia e ultrassonografia, bem como acompanhamento psicológico e atenção específica à gestação de alto risco.

O Centro representa um avanço importante na política de saúde pública local, especialmente no enfrentamento ao câncer e a outras doenças que afetam diretamente o público feminino. A centralização dos serviços facilita o acesso, reduz o tempo de espera e garante um atendimento mais humanizado, com estrutura adequada e profissionais capacitados. “Quando a mulher está bem, a família está bem, por isso sua saúde é uma prioridade para nós. Em Poá o câncer não tem vez e a mortalidade infantil e materna também não. Hoje nossas mulheres têm um acompanhamento eficiente e humanizado das gestações, especialmente de risco”, pontuou o prefeito.

Caminhada Outubro Rosa

Além da ampliação da rede assistencial, a gestão municipal também investiu em ações de conscientização e prevenção. Um exemplo foi a realização da maior Caminhada do Outubro Rosa da história de Poá, que reuniu milhares de pessoas no centro da cidade. A mobilização, que reuniu pessoas de diferentes regiões da cidade, reforçou a importância da prevenção, do diagnóstico precoce e do cuidado contínuo com a saúde da mulher, ampliando o alcance das campanhas educativas junto à população.

Bronquiolite

Além da saúde da mulher, o cuidado com a vida em Poá começa antes mesmo do nascimento. A administração municipal implantou a vacinação gratuita de gestantes contra a bronquiolite, garantindo mais proteção aos recém-nascidos, especialmente nos primeiros meses de vida. A iniciativa fortalece a prevenção de doenças respiratórias graves e reforça a atenção à saúde materno-infantil.

Projeto Gestantes

Paralelamente, programas voltados ao fortalecimento das famílias vêm sendo ampliados. O Projeto Gestante oferece apoio direto às futuras mamães, com orientações, acompanhamento e a entrega de kits completos de enxoval. A ação contribui para a redução da vulnerabilidade social, promove mais tranquilidade durante a gestação e fortalece o vínculo familiar desde os primeiros momentos.

Mão que Fazem

Outro destaque é o programa “Mãos que Fazem”, que promove capacitação profissional e incentiva a autonomia financeira, especialmente entre mulheres em situação de vulnerabilidade. A iniciativa vai além da assistência imediata ao oferecer oportunidades de geração de renda e fortalecimento da independência econômica, contribuindo para a transformação social a longo prazo.

Bazar Social

Na área social, a Prefeitura de Poá intensificou as ações de acolhimento às famílias em situação de vulnerabilidade. O Mega Bazar Social impactou milhares de pessoas com a distribuição de roupas, cobertores e itens essenciais, garantindo dignidade e apoio, especialmente em períodos de maior necessidade.

Operação Inverno

Com a chegada do frio, em junho a gestão reforçou a Operação Inverno, voltada à população em situação de rua. Além de abrigo, alimentação e kits de higiene, a ação trouxe um diferencial inédito no município: o acolhimento também dos animais de estimação das pessoas atendidas. A medida reconhece o vínculo entre tutores e seus pets, amplia a adesão ao serviço e torna o atendimento mais humanizado e eficaz.

Doação de carros oficiais

O olhar atento da administração municipal também alcança os pacientes em tratamento contra o câncer. Neste ano, a Prefeitura de Poá disponibilizou veículos exclusivos do gabinete do prefeito para o transporte de pacientes oncológicos que precisam se deslocar para outras cidades em busca de tratamento especializado.

A iniciativa garante mais conforto, segurança e dignidade aos poaenses, reduzindo o desgaste físico e emocional causado pelas longas viagens. O transporte adequado representa um suporte fundamental para quem enfrenta um momento delicado de saúde, reforçando o compromisso da gestão com o cuidado em todas as etapas da vida.

Gestão pautada no cuidado

Para o prefeito Saulo Souza, todas as ações desenvolvidas pela administração municipal partem de um princípio fundamental: o cuidado com as pessoas. Segundo ele, desde o primeiro dia de governo, a prioridade foi atender quem mais necessita da atenção do poder público.

“Quando assumimos a Prefeitura, sabíamos que era preciso olhar para a saúde da mulher, para as gestantes, para as crianças, para quem enfrenta o câncer, para as famílias em vulnerabilidade e para aqueles que vivem nas ruas. Por isso, entregamos o Centro de Saúde da Mulher, uma linda clínica particular que vem revolucionando os serviços na cidade, além da prevenção com campanhas como o Outubro Rosa. Também investimos na capacitação e no acolhimento das famílias, protegemos quem mais sofre no frio, inclusive os animais, e garantimos dignidade aos pacientes oncológicos. Governar é estar presente, acolher, proteger e construir uma cidade mais humana para todos”, destacou o prefeito.