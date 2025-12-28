Eduardo Boigues fecha 2025 com mais de 35 obras entregues em Itaquaquecetuba-SP

Com mais de três obras inauguradas ou serviços ampliados por mês, prefeito do PL potencializou atendimento na Saúde, na Educação, na Segurança, no Esporte, na Cultura e na Assistência Social; forte investimento em pavimentação e alcançar 100% de iluminação em LED na cidade também são destaques na gestão do liberal neste ano

O prefeito de Itaquaquecetuba-SP, Delegado Eduardo Boigues (PL), fechou 2025 com mais de 35 obras entregues à população. Os equipamentos inaugurados ou modernizados permitiram a ampliação no atendimento em áreas como Saúde, Educação, Segurança Pública, Esporte, Assistência Social e Cultura. Alcançar a marca de 100% de iluminação em LED na cidade e o forte investimento em pavimentação também foram destaque na administração do liberal no decorrer deste ano – o primeiro da vigente gestão (2025/2028) e o quinto de todo o mandato iniciado em 2021.

Reeleito em 2024, já em primeiro turno, com 92,9% dos votos válidos, sendo o prefeito mais bem votado no Brasil entre municípios com mais de 200 mil habitantes, Boigues entregou em 2025, em média, três obras / serviços, por mês, incluindo reformas e ampliações. Somente na Educação, foram dez novas escolas, que resultaram na abertura de 2.705 vagas.

O prefeito-delegado também potencializou o atendimento aos munícipes na área da Saúde. Exemplo é a Unidade Básica de Saúde (UBS) Centro, que, após significativa reformulação, passou a oferecer novas especialidades e estendeu o horário de atendimento. Em vez de funcionar das 8h às 17h, o equipamento acolhe o público das 7h às 21h, de segunda a sexta-feira. Antes, a unidade tinha média mensal de 1,2 mil atendimentos. Agora, ultrapassa os 1,6 mil.

Ainda na esteira da Saúde Básica, a UBS Recanto Mônica, a Unidade de Saúde da Família (USF) Miray, o Centro de Saúde (CS) 24h e a Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) também passaram por intervenções e melhorias.

Já com o programa Agiliza SUS (Sistema Único de Saúde), Boigues colocou um ponto final na longa fila represada em Itaquá para exames e consultas. Foram 100 mil os atendimentos realizados em 2025, por meio da iniciativa, que também promoveu mutirões de vasectomia e de correção de catarata e ofereceu avaliação com médico vascular.

Na Segurança Pública, um das bandeiras do liberal, houve a reforma, adequação e ampliação de cinco Bases Comunitárias da Guarda Civil Municipal (GCM). As unidades do Jardim Luciana, da Vila São Carlos, do Caiuby, do Maragogipe e do Piratininga receberam pintura, novas portas e janelas, além de sistemas elétricos e de iluminação. Destaque, ainda, para a construção de uma nova Base Comunitária no Jardim Monte Belo.

Em 2025, a Assistência Social de Itaquá passou a contar com um novo Centro de Convivência da Melhor Idade e com um Centro Pop – voltado exclusivamente ao atendimento a moradores em situação de rua.

Na Cultura, Boigues entregou a Concha Acústica no Parque Municipal “Mário do Canto”, ao passo em que, no Esporte, nove equipamentos passaram por revitalização e ampliação no corrente ano. Também foram inaugurados campos de futebol na Vila Japão, no Jardim Odete e no Jardim Patrícia; um sem-número de quadras esportivas e de áreas de lazer; além da entrega da tão aguardada reforma da pista de skate da Vila Virgínia.

Promessa cumprida

Obra prometida, promessa cumprida: a gestão do prefeito do PL entregou, por meio da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana, a reforma do Terminal Urbano “Engenheiro Manoel Feio” – demanda antiga da cidade.

Com relação à malha viária, a Secretaria de Obras concluiu a pavimentação em vias prioritárias no Maragogipe e no Nova Itaquá. Estradas vicinais e vias dos bairros Tropical, Recanto Mônica, Viviane II e Nossa Senhora d’Ajuda foram igualmente contempladas.

Ainda de acordo com Boigues, a Secretaria Municipal de Serviços Urbanos utilizou 18,4 toneladas de massa asfáltica, ao longo de 2025, para tapar 156,6 mil buracos – uma média de 430 por dia.

Na iluminação pública, a meta de alcançar iluminação 100% em LED foi atingida neste ano – o quinto do mandato de Boigues. No decorrer de 2025, 24 mil pontos ganharam as novas lâmpadas – consideradas mais eficientes, uma vez que consomem até 80% menos energia que as incandescentes e até 40% menos que as fluorescentes. Resultado: mais segurança para as pessoas e economia aos cofres municipais.

Respeito ao contribuinte

Na avaliação do prefeito liberal, os investimentos feitos em 2025 fazem parte do plano de governo que elaborou para a cidade ainda em 2020 e que tem como principal finalidade oferecer infraestrutura e serviços mais acessíveis e de qualidade à população:

“Não se trata apenas de prédios, mas, sim, de proporcionar o que as pessoas precisam. Quando construímos uma escola ou ampliamos uma unidade de saúde, conseguimos elevar o número de vagas, atendemos mais moradores, contratamos mais funcionários e elevamos a qualidade dos serviços. E tudo isso com transparência, responsabilidade com o dinheiro dos contribuintes e respeito aos cidadãos”, avalia.