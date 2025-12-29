SP registra novo recorde de calor em dezembro e atinge 37,2ºC, maior temperatura do ano

A cidade de São Paulo registrou neste domingo (28) um novo recorde de calor para o mês de dezembro. Os termômetros marcaram 37,2ºC, a maior temperatura de 2025 na capital paulista e a terceira marca histórica registrada em apenas quatro dias.

Terceiro recorde em menos de uma semana

O calor intenso vem se repetindo de forma consecutiva na cidade. No dia de Natal (25), a máxima chegou a 35,9ºC, enquanto na sexta-feira (26) os termômetros alcançaram 36,2ºC. Com os 37,2ºC deste domingo, São Paulo superou novamente os próprios registros recentes para dezembro.

As medições foram feitas na estação meteorológica do Mirante de Santana, na Zona Norte da capital, referência histórica para o monitoramento climático da cidade.

Maior temperatura de dezembro desde 1961

Os 37,2ºC registrados neste domingo representam a maior temperatura já observada em São Paulo para o mês de dezembro desde o início da consolidação dos dados climáticos, em 1961. As medições na estação do Mirante de Santana existem desde 1943, reforçando a relevância histórica do recorde.

Além disso, o valor supera o até então dia mais quente do ano, registrado em 6 de outubro, quando a capital marcou 35,1ºC.

Calor extremo muda a rotina dos paulistanos

O calor intenso tem impactado diretamente a rotina na cidade. Em diversas regiões, termômetros de rua chegaram a marcar valores ainda mais elevados, acima dos 40ºC, aumentando a sensação térmica e o desconforto da população, principalmente no período da tarde.

A combinação de altas temperaturas, sol forte e baixa circulação de ventos tem favorecido tardes abafadas e noites mais quentes.

Comparação com os maiores recordes históricos de São Paulo

Apesar de extremo, o recorde de dezembro se aproxima das maiores temperaturas já registradas na capital, que ocorreram no mês de outubro:

37,8ºC em 17 de outubro de 2014 – recorde absoluto da cidade

em 17 de outubro de 2014 – recorde absoluto da cidade 37,4ºC em 2 de outubro de 2020

em 2 de outubro de 2020 37,3ºC em 7 de outubro de 2020

Maior temperatura já registrada no estado de SP

No estado de São Paulo, a maior temperatura oficial registrada entre 1961 e dezembro de 2025 foi de 42,5ºC, medida na cidade de Catanduva, em 7 de outubro de 2020.

Tendência para os próximos dias

A sequência de recordes reforça o cenário de um verão marcado por temperaturas acima da média, com previsão de dias quentes e sensação térmica elevada na capital paulista. Especialistas alertam para a importância de cuidados com a saúde, hidratação constante e atenção especial a idosos, crianças e pessoas com doenças crônicas.