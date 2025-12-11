Dados de menores protegidos por segredo de Justiça vazam em sites jurídicos e geram preocupação

Informações que deveriam estar sob sigilo de justiça envolvendo crianças e adolescentes no Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) acabaram aparecendo em sites jurídicos e plataformas de consulta processual, levantando preocupações sobre falhas na proteção de dados e possíveis danos à privacidade de jovens que deveriam estar resguardados pela lei. A situação tem atraído atenção de órgãos de proteção de dados, advogados, defensores públicos e autoridades responsáveis pela infância e juventude.

O que aconteceu

Segundo informações publicadas pelo G1, conteúdo confidencial de processos envolvendo menores — que deveriam tramitar sob sigilo judicial — passou a ficar acessível em serviços de consulta processual abertos ao público ou por meio de sites jurídicos que agregam decisões e peças processuais. De acordo com a publicação, isso já teria causado constrangimentos, exposição e impactos reais na vida de algumas famílias, com menções a situações como demissões, abandono escolar e danos à reputação dos jovens afetados.

Repercussão institucional

Até o momento, o TJ-SP não publicou nota detalhada indicando falhas no sistema que tenham permitido essas exposições. Ainda assim, o caso tem sido mencionado em debates entre operadores do direito e defensores públicos como um exemplo de vulnerabilidade no tratamento de informações sensíveis. A Defensoria Pública e advogados especializados em proteção de dados defendem que os jovens e suas famílias podem buscar indenização por danos morais decorrentes da exposição indevida de seus dados pessoais.

Nos últimos meses, temas relacionados à segurança de crianças e adolescentes no ambiente digital também têm sido discutidos em eventos promovidos pelo próprio sistema de Justiça. A Coordenadoria da Infância e da Juventude do TJ-SP, por exemplo, realizou palestras sobre riscos digitais e exposição online de menores, reforçando a necessidade de maior cuidado de magistrados, servidores, advogados e famílias ao lidar com informações que envolvem crianças e adolescentes.

Contexto legal e proteção de dados

No Brasil, a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) prevê tratamento especial às informações pessoais de crianças e adolescentes, considerando-os sujeitos a maior vulnerabilidade. Dados sensíveis, como aqueles incluídos em processos judiciais, devem ser mantidos sob rígidos controles de segurança e com acesso altamente restrito, diferentemente das práticas comuns de transparência processual.

Além disso, há projetos em tramitação no Congresso Nacional que ampliam a proteção legal a esse público, incluindo propostas para criminalizar a divulgação indevida de dados sigilosos de menores de idade, com previsão de multa e pena de reclusão.

Riscos associados ao vazamento

Especialistas em direito digital e proteção de dados alertam que a divulgação não autorizada de informações envolvendo menores pode gerar diversos impactos negativos:

Constrangimento e estigmatização — crianças e adolescentes podem ser expostos a situações vexatórias ao terem seus dados acessíveis ao público.

— crianças e adolescentes podem ser expostos a situações vexatórias ao terem seus dados acessíveis ao público. Riscos de segurança online — informações confidenciais podem ser exploradas em golpes, fraudes ou ações de engenharia social.

— informações confidenciais podem ser exploradas em golpes, fraudes ou ações de engenharia social. Impacto psicológico — a exposição pode gerar ansiedade, vergonha e danos emocionais duradouros.

O episódio reforça a necessidade de medidas mais rigorosas de segurança nos sistemas judiciais e de mecanismos capazes de impedir a indexação e a distribuição indiscriminada de dados sensíveis na internet.