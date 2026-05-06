Sudeste terá virada no tempo com chegada de frente fria e queda brusca de temperatura no fim de semana

Após dias de calor acima da média, avanço de sistema frontal promete mudar o clima em São Paulo, Rio de Janeiro e região com frio, vento e aumento de nuvens

Mudança no clima já tem data para atingir o Sudeste

Os moradores do Sudeste brasileiro já podem se preparar: uma virada no tempo está prevista para o próximo fim de semana, marcando a chegada da primeira onda de frio mais significativa de 2026 na região.

Depois de uma semana com temperaturas elevadas para o mês de maio, a aproximação de uma frente fria deve provocar queda acentuada nos termômetros, aumento da nebulosidade e mudança na sensação térmica, especialmente em estados como São Paulo e Rio de Janeiro.

Calor dá lugar ao frio em poucos dias

Antes da chegada do sistema frontal, o Sudeste ainda enfrenta dias típicos de calor. Esse cenário, no entanto, deve mudar rapidamente.

A partir de sábado (9), o avanço de ventos de sul começa a influenciar o clima, trazendo ar mais frio vindo do Sul do país. A transição será rápida e perceptível, principalmente durante a noite e nas primeiras horas da manhã.

No domingo (10), o sistema atua de forma mais organizada sobre a faixa leste da região. A presença da frente fria aumenta a nebulosidade e reduz as temperaturas, criando um ambiente mais típico de outono avançado.

São Paulo sentirá queda mais evidente nas temperaturas

No estado de São Paulo, a mudança deve ser mais sentida entre o sábado à noite e o domingo. A capital paulista pode registrar uma queda significativa nas temperaturas, com máximas mais baixas e madrugadas mais frias.

Além disso, a atuação costeira da frente fria pode provocar céu encoberto e sensação térmica ainda menor, especialmente em áreas próximas ao litoral.

Rio de Janeiro também terá mudança no padrão climático

No Rio de Janeiro, o impacto será semelhante, embora um pouco mais moderado. Ainda assim, a chegada do ar frio será suficiente para quebrar o padrão de calor recente, trazendo dias com temperaturas mais amenas e aumento de nuvens.

A influência marítima deve reforçar a sensação de tempo fechado, principalmente no domingo, quando a frente fria atua mais diretamente na costa.

Interior do Sudeste terá queda gradual de temperatura

Nas áreas do interior, como Minas Gerais, o resfriamento tende a ocorrer de forma mais gradual. Mesmo assim, o avanço da massa de ar frio pelo continente deve provocar redução nas temperaturas ao longo do fim de semana e início da próxima semana.

A intensidade do frio pode variar conforme a região, mas o padrão geral indica noites mais frias e tardes menos quentes, marcando a transição para um período mais típico do outono.

Sistema perde força nas chuvas, mas mantém o frio

Diferente do que ocorre no Sul do país, onde há risco de tempestades severas, no Sudeste o sistema chega mais enfraquecido em relação às precipitações.

Ainda assim, a mudança térmica será o principal destaque, com o ar frio se espalhando mesmo sem grandes volumes de chuva.

O que esperar após o fim de semana

Após a passagem da frente fria, o ar frio deve permanecer sobre o Sudeste por alguns dias. Isso significa que as temperaturas devem continuar mais baixas no início da próxima semana, principalmente durante as madrugadas.

Há ainda sinais de que uma nova e mais intensa onda de frio pode avançar na segunda quinzena de maio, o que pode reforçar ainda mais o resfriamento na região.