Arujá promove Feira Eco Fashion para reforçar empreendedorismo e consumo consciente

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Arujá promove, no próximo dia 9 de maio, a Feira de Brechós Eco Fashion, no União Arujaense, das 10h às 18h. A ação integra a programação especial de Dia das Mães e tem por objetivo incentivar o consumo consciente e fortalecer o empreendedorismo na cidade.

A ideia é valorizar a economia circular por meio da moda sustentável, além de abrir espaço para pequenos empreendedores e brechós da cidade divulgarem seus produtos e ampliarem suas oportunidades de negócio. A feira também contará com atrações culturais, serviços e atividades voltadas ao bem-estar.

Durante o dia, o público também vai acompanhar apresentações de DJs e artistas convidados, área gourmet, espaço kids, além de serviços de saúde, atividades esportivas e um espaço especial voltado ao bem-estar das mães, com orientações e ações de autocuidado.

Segundo o secretário de Desenvolvimento Econômico, José Luiz, a iniciativa é um reforço das ações realizadas pela pasta durante o ano. “Eventos como a Eco Fashion são importantes para movimentar a economia e dar visibilidade aos nossos empreendedores, especialmente aqueles que atuam com práticas sustentáveis”, destacou.

“Além de fomentar negócios, nossa gestão pensou em um ambiente acolhedor para toda a família, com atrações diversificadas e um olhar especial para o Dia das Mães. Uma chance a mais para os nossos empreendedores da cidade se destacarem”, completou o prefeito Luis Camargo.