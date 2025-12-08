Homem é preso em flagrante após agredir a própria mãe em Suzano

Um homem foi detido em flagrante neste sábado (6), em Suzano, após agredir a própria mãe. De acordo com a Polícia Militar, o suspeito já possuía histórico de violência familiar e havia sido preso anteriormente, em 2023, por atacar a avó com uma faca.
Segundo relato da vítima às autoridades, ela realizava a limpeza da residência quando o filho acordou alterado, passou a ofendê-la verbalmente e tomou a vassoura que estava em suas mãos. Em seguida, ele a atingiu com um tapa no rosto e um chute na perna. Durante o desentendimento, o cachorro pertSuzanoencente ao agressor também mordeu a mulher.
A Polícia Militar foi acionada após uma denúncia feita pelo irmão do suspeito, que presenciou as agressões. A ocorrência aconteceu na casa da família, localizada no bairro Colorado, e foi registrada como caso de violência doméstica.
Ainda conforme o boletim de ocorrência, este não foi um episódio isolado. Em julho deste ano, a mãe já havia procurado a polícia após o filho tentar enforcá-la. A família estava sob medidas protetivas em razão de episódios anteriores de agressão.
O caso foi registrado no 1º Distrito Policial de Suzano. Após a prisão, o homem será encaminhado à cadeia pública de Mogi das Cruzes, onde permanecerá à disposição da Justiça até a realização da audiência de custódia.