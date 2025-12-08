Roubo na Biblioteca Mário de Andrade: criminosos levam obras de Matisse e Portinari no Centro de SP

A Biblioteca Mário de Andrade, no Centro de São Paulo, foi alvo de um roubo audacioso na manhã de domingo (7). Dois homens armados invadiram o prédio e fugiram levando oito gravuras de Henri Matisse e cinco gravuras de Candido Portinari, pertencentes a uma exposição realizada em parceria com o Museu de Arte Moderna (MAM). Os criminosos seguem foragidos.

Como ocorreu o roubo na Biblioteca Mário de Andrade

Segundo informações da Secretaria de Segurança, dois homens renderam uma vigilante e um casal de idosos que visitava a exposição. Os suspeitos subiram até a cúpula de vidro da biblioteca, onde retiraram quadros e documentos históricos, colocando o material em uma sacola de lona.

A dupla deixou o prédio pela saída principal, durante o horário de funcionamento. Vigilantes ainda tentaram acionar policiais que patrulhavam a região, mas não conseguiram localizar os ladrões.

Quais obras foram roubadas

De acordo com a Secretaria de Cultura, foram furtadas:

Gravuras de Henri Matisse

Le Clown

Le Cirque

Monsieur Loyal

Cauchemar de l’Éléphant Blanc

Le Codomas

La Nageuse dans l’Aquarium

L’Avaleur de Sabres

Le Cowboy

Gravuras de Candido Portinari

Cinco ilustrações da obra “Menino de Engenho”, expostas em parceria com o MAM.

A exposição estava em seu último dia.

Monitoramento registra fuga pelos arredores do Centro

Imagens do programa municipal de monitoramento Smart Sampa mostram os criminosos caminhando pelas ruas próximas à biblioteca carregando algumas gravuras. Também foi registrada a participação de uma van azul, utilizada para a fuga.

O sistema de reconhecimento facial identificou os dois suspeitos, que ainda não foram presos.

Quem são os artistas envolvidos

Henri Matisse

Pintor, gravurista e grande nome do modernismo europeu, Matisse é um dos líderes do Fauvismo, conhecido pelo uso de cores vibrantes e composições de forte impacto sensorial.

Candido Portinari

Um dos maiores artistas brasileiros da história, Portinari alcançou projeção internacional e produziu obras marcadas por temas sociais. Gravuras suas já foram alvo de furtos históricos, como o ocorrido no Masp em 2007.

Valor das obras ainda é desconhecido

A Biblioteca Mário de Andrade passa por perícia e, até o momento, não há estimativa oficialmente divulgada sobre o valor das peças roubadas. A Secretaria de Cultura informou que todas as obras estavam asseguradas, mas o valor da apólice é sigiloso.

O que dizem as autoridades

A Polícia Civil investiga o caso, registrado no 2º Distrito Policial. A apuração está com a 1ª Central Especializada de Repressão a Crimes e Ocorrências Diversas (Cerco).

A Secretaria de Cultura reforçou que o local possui equipe de vigilância, câmeras e seguro das obras, e que todas as informações já foram encaminhadas às autoridades.

Até a última atualização, nenhuma obra havia sido recuperada.

Importância da Biblioteca Mário de Andrade

Inaugurada em 1925 e mantida pela Prefeitura de São Paulo, a Biblioteca Mário de Andrade é a segunda maior do Brasil e a maior biblioteca pública da capital paulista. Em 2024, a instituição completou 100 anos e recebeu mais de 200 mil visitantes.

Histórico de roubos: este não foi o primeiro caso

Em 2006, a biblioteca foi alvo de outro crime: 12 gravuras raras do século XIX foram furtadas e só foram recuperadas em 2024, quase duas décadas depois. As peças pertenciam ao livro “Souvenirs de Rio de Janeiro”, do suíço Johann Jacob Steinmann.