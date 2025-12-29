Bolsonaro está estável após crise de soluços e fará novo procedimento médico nesta segunda-feira

O ex-presidente Jair Bolsonaro permanece em estado clínico estável neste domingo (28), após apresentar uma nova crise de soluços durante a noite. Segundo boletim médico divulgado em Brasília, o quadro foi controlado e não há, no momento, sinais de complicações graves.

Internação após cirurgia de hérnia inguinal bilateral

Bolsonaro segue internado em cuidados pós-operatórios após ter passado por uma cirurgia de hérnia inguinal bilateral, realizada na última quinta-feira (25). Durante a madrugada, ele apresentou episódios de soluços persistentes, acompanhados por uma elevação pontual da pressão arterial, situação que foi monitorada pela equipe médica.

De acordo com os médicos, o ex-presidente encontra-se agora sem soluços e com os sinais vitais estabilizados.

Novo procedimento está previsto para esta segunda

Para esta segunda-feira (29), está prevista a complementação do tratamento com o bloqueio do nervo frênico esquerdo, procedimento indicado em casos de soluços persistentes que não respondem ao uso de medicamentos.

No sábado (27), Bolsonaro já havia sido submetido ao bloqueio do nervo frênico do lado direito. A equipe médica explicou que os dois lados não podem ser tratados simultaneamente, devido ao risco de complicações respiratórias.

Crise intensa motivou decisão médica

A decisão pelo procedimento foi tomada após uma crise intensa de soluços registrada na sexta-feira, que impediu o ex-presidente de descansar adequadamente, mesmo com o uso máximo das medicações disponíveis. O bloqueio realizado foi considerado bem-sucedido e durou cerca de uma hora.

Os médicos irão avaliar a resposta clínica após o procedimento desta segunda antes de considerar outras alternativas terapêuticas.

Previsão de internação e acompanhamento

A previsão é de que Bolsonaro permaneça internado por cinco a sete dias. Após o novo procedimento, ele deverá ficar em observação por pelo menos mais 48 horas. Caso não haja intercorrências, a alta hospitalar poderá ser concedida nos dias seguintes.

Durante a internação, o ex-presidente continuará realizando fisioterapia, além de receber medidas de prevenção de trombose venosa e acompanhamento clínico contínuo.

Cirurgia ocorreu após autorização judicial

Bolsonaro foi internado no dia 24 de dezembro e passou pela cirurgia no dia seguinte. O procedimento foi autorizado pelo Supremo Tribunal Federal após solicitação da defesa.

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro informou nas redes sociais sobre o novo procedimento médico e destacou que os soluços têm sido uma das principais queixas do ex-presidente durante o período de internação.

O boletim mais recente reforça que o quadro clínico segue estável e sob controle médico.