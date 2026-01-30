Itaquá monta força-tarefa integrada para atender famílias afetadas pela chuva

Ação reúne secretarias do município e já auxiliou cerca de 100 famílias em diferentes bairros

A Prefeitura de Itaquaquecetuba montou, nesta semana, uma força-tarefa para atender as demandas provocadas pelas fortes chuvas dos últimos dias, auxiliando as famílias atingidas e reduzindo os impactos causados nas ruas. O trabalho é realizado entre a Defesa Civil e as secretarias de Assistência Social, Serviços Urbanos e Mobilidade Urbana, entre outras pastas.

Até o momento, aproximadamente 100 famílias foram atendidas nos bairros Jardim Joandra, Vila Bartira e Jardim Miray. Conforme as necessidades identificadas pelas equipes em campo, foram distribuídos 91 kits de limpeza, 71 colchões e 30 cestas básicas.

A Secretaria de Serviços Urbanos tem realizado a limpeza das vias com maquinário, remoção de entulhos e desobstrução de pontos críticos. Já a Assistência Social é responsável pelo atendimento direto às famílias, levantamento de demandas, orientação e encaminhamentos necessários.

“Nossa administração tem uma característica forte de sempre trabalhar de forma integrada e com prontidão. A cada solicitação, uma equipe comparece para entender e resolver a demanda o mais rápido possível, de forma técnica e humanizada. Nosso maior objetivo é minimizar os impactos”, contou o secretário de Governo, Marcello Barbosa.

Apenas na tarde de quarta-feira (28), de acordo com o monitoramento pluviométrico, a cidade registrou um acumulado de 39 mm de chuva, com maior intensidade na região do Aracaré. O volume elevado foi influenciado pelas fortes precipitações em Poá, município vizinho, que acumulou 71 mm.

“Nossos agentes vão seguir no monitoramento das condições meteorológicas e das áreas de risco com histórico de cheias. É fundamental que a população esteja atenta aos alertas emitidos pela Defesa Civil e se mantenham em casa em caso de fortes chuvas. A força-tarefa continua mobilizada”, completou o prefeito Eduardo Boigues.