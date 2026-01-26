STF avança em investigação sobre Banco Master e agenda nova rodada de depoimentos

Executivos do Banco Master, do BRB e empresários ligados ao esquema de fraudes começam a ser ouvidos nesta semana, em oitivas autorizadas por Dias Toffoli

Supremo retoma oitivas sobre suspeitas de fraudes financeiras

O Supremo Tribunal Federal (STF) retoma, nesta segunda-feira (26), uma nova fase de depoimentos do inquérito que investiga supostas fraudes envolvendo o Banco Master. As oitivas estão programadas para ocorrer até terça-feira (27) e fazem parte da apuração conduzida pela Polícia Federal, sob relatoria do ministro Dias Toffoli.

Ao todo, oito executivos e empresários devem prestar depoimento, parte de forma presencial no STF, em Brasília, e parte por videoconferência, conforme autorização do relator.

Quem são os investigados que prestarão depoimento

Entre os convocados estão sócios do Banco Master, executivos do Banco de Brasília (BRB) e um diretor de empresa apontada como ligada ao esquema investigado. As oitivas foram organizadas em dois dias consecutivos.

Depoimentos marcados para segunda-feira (26)

Na primeira etapa, quatro investigados serão ouvidos por videoconferência:

Dário Oswaldo Garcia Junior , diretor financeiro do BRB

, diretor financeiro do BRB André Felipe de Oliveira Seixas Maia , diretor de empresa investigada

, diretor de empresa investigada Henrique Souza e Silva Peretto , empresário

, empresário Alberto Felix de Oliveira, superintendente-executivo de tesouraria do Banco Master

Depoimentos previstos para terça-feira (27)

Já no segundo dia, os depoimentos se dividem entre presenciais e remotos:

Robério Cesar Bonfim Mangueira , superintendente de operações financeiras do BRB – presencial

, superintendente de operações financeiras do BRB – presencial Luiz Antonio Bull , diretor de riscos, compliance, RH e tecnologia do Banco Master – presencial

, diretor de riscos, compliance, RH e tecnologia do Banco Master – presencial Angelo Antonio Ribeiro da Silva , sócio do Banco Master – videoconferência

, sócio do Banco Master – videoconferência Augusto Ferreira Lima, ex-sócio do Banco Master – presencial

Prazo reduzido e tensão entre STF e Polícia Federal

Os depoimentos serão colhidos em apenas dois dias, após o ministro Dias Toffoli reduzir o prazo solicitado pela Polícia Federal. A decisão provocou novo desgaste institucional entre o STF e a corporação.

Nos bastidores, o ministro tem demonstrado desconfiança em relação à condução da investigação pela PF, o que tem gerado incômodo tanto entre investigadores quanto dentro do próprio Supremo.

Perícia ficará sob responsabilidade da PGR

Outro ponto que chamou atenção foi a definição sobre a perícia do material apreendido na fase mais recente da Operação Compliance Zero. A análise ficará a cargo da Procuradoria-Geral da República (PGR).

Apesar disso, quatro peritos da Polícia Federal foram designados para acompanhar o procedimento, mas os nomes não foram indicados pela corporação. A escolha foi feita diretamente pelo ministro relator, de forma independente.

Relatório final pode ser entregue em até 60 dias

A investigação conduzida pela Polícia Federal prevê a elaboração de um relatório final no prazo de até 60 dias, caso não haja pedido de prorrogação. O documento deverá reunir provas colhidas ao longo da apuração e apontar eventuais indiciamentos.

Possível devolução do caso à primeira instância

O ministro Dias Toffoli também avalia a possibilidade de devolver o inquérito à primeira instância da Justiça, onde o caso tramitava até o fim do ano passado.

A investigação chegou ao STF após o surgimento de suspeitas envolvendo um deputado com foro privilegiado, o que justificou a mudança de instância.

Bastidores indicam preocupação com imagem da Corte

Desde dezembro, decisões relacionadas ao caso têm provocado desconforto interno no STF e preocupações com desgastes à imagem da Corte. Ministros discutem, reservadamente, caminhos para evitar que o inquérito amplie tensões institucionais ou gere questionamentos públicos sobre a condução do processo.