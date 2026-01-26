Acidente fatal em Itaquaquecetuba termina com morte de motociclista e carro incendiado por populares

Colisão durante a madrugada deixou jovem de 23 anos morto, provocou tumulto no local e mobilizou polícia, bombeiros e investigação criminal

Jovem morre após colisão entre moto e carro em Itaquá

Um grave acidente de trânsito registrado na madrugada de domingo (25) terminou com a morte de um jovem de 23 anos em Itaquaquecetuba, na Região Metropolitana de São Paulo. A vítima foi identificada como Gean Ricardo Gomes dos Santos, que pilotava uma motocicleta no momento da colisão.

De acordo com informações da polícia, o acidente ocorreu na Estrada do Campo Limpo, uma via de grande circulação no município. A motocicleta conduzida por Gean colidiu com um carro em circunstâncias que ainda estão sendo apuradas pelas autoridades.

Motorista foge após ameaças e veículo é incendiado

Após a batida, a situação no local ficou tensa. Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), o motorista do carro envolvido fugiu ao ser ameaçado por populares que se aglomeraram na via logo após o acidente.

Ainda conforme a SSP, pessoas atearam fogo no veículo, que ficou completamente destruído pelas chamas. O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta de 1h da madrugada e conseguiu controlar o incêndio, evitando que o fogo se espalhasse para outras áreas.

Tumulto se intensifica e pai da vítima invade residência

O caso ganhou novos desdobramentos poucas horas depois. De acordo com o boletim policial, o pai de Gean Ricardo Gomes dos Santos teria invadido uma residência nas proximidades do acidente, na tentativa de localizar o motorista que fugiu do local.

Durante a ação, ele ameaçou uma moradora, o que fez com que a polícia fosse acionada novamente para conter a situação e registrar a ocorrência adicional relacionada ao caso.

Velório e enterro do jovem acontecem em Itaquaquecetuba

O velório de Gean Ricardo Gomes dos Santos acontece na Igreja Terra Nova, em Itaquaquecetuba. Já o enterro está marcado para esta segunda-feira (26), às 9h, no Cemitério Morada da Paz, também no município.

Familiares e amigos lamentam a morte precoce do jovem, que tinha apenas 23 anos.

Caso é investigado pela Polícia Civil

A ocorrência foi registrada na Delegacia de Polícia de Itaquaquecetuba como:

Morte suspeita/acidental

Homicídio culposo na direção de veículo automotor

Ameaça

A Polícia Civil solicitou exames ao Instituto Médico Legal (IML) e segue realizando diligências para esclarecer as circunstâncias do acidente, identificar responsabilidades e localizar o motorista que deixou o local.

Trânsito e violência preocupam autoridades

O episódio reacende o alerta sobre acidentes de trânsito, fuga do local e a escalada de violência após ocorrências graves, especialmente quando há comoção popular. As autoridades reforçam que qualquer tentativa de justiça pelas próprias mãos pode agravar ainda mais a situação e gerar novas ocorrências criminais.