Estreito de Ormuz: aliados reagem com cautela ao pedido de Trump para proteger rota estratégica

Países consultados pelos Estados Unidos demonstram preocupação com o conflito no Oriente Médio, mas evitam assumir compromisso imediato de enviar forças navais para a região.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que recebeu “algumas respostas positivas” de países aliados após solicitar apoio internacional para proteger o Estreito de Ormuz, uma das rotas marítimas mais estratégicas do mundo para o transporte de petróleo.

Segundo Trump, diversos governos foram contatados nos últimos dias para discutir a possibilidade de cooperação militar na região, que permanece praticamente bloqueada desde o início do conflito entre Estados Unidos, Israel e Irã.

Apesar das conversas, nenhum país confirmou até agora o envio imediato de navios ou forças militares, indicando uma reação cautelosa da comunidade internacional diante da escalada da crise no Oriente Médio.

Rota estratégica para o comércio global de energia

O Estreito de Ormuz, localizado entre o Golfo Pérsico e o Golfo de Omã, é considerado uma das passagens marítimas mais importantes do planeta.

Grande parte do petróleo exportado por países do Oriente Médio passa por esse corredor marítimo, o que faz com que qualquer bloqueio ou instabilidade na região tenha impacto direto nos mercados globais de energia e na economia internacional.

Com o aumento das tensões militares na região, os Estados Unidos passaram a buscar apoio de aliados para garantir a segurança de navios comerciais e evitar novos ataques ou bloqueios.

China demonstra preocupação, mas evita compromisso militar

A China foi um dos países consultados pelos Estados Unidos. Pequim não confirmou qualquer participação militar, mas manifestou preocupação com o agravamento da situação.

O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores chinês, Lin Jian, afirmou que o diálogo entre Washington e Pequim continua ativo, inclusive em relação a uma possível reunião entre Trump e o presidente Xi Jinping.

Apesar disso, o governo chinês não mencionou o envio de embarcações ou apoio direto às operações militares na região.

Japão avalia possibilidades dentro de seu marco legal

No Japão, a primeira-ministra Sanae Takaichi afirmou que o governo ainda não tomou decisão sobre o envio de navios militares.

Segundo ela, o país está analisando o que poderia fazer de forma independente, respeitando os limites impostos pela legislação japonesa para operações militares no exterior.

A declaração reflete a postura tradicionalmente cautelosa do Japão em conflitos internacionais que envolvem ações militares diretas.

Austrália descarta envio de embarcações no momento

A Austrália também indicou que não pretende participar da missão naval neste momento.

A ministra dos Transportes, Catherine King, afirmou que o governo australiano reconhece a importância da segurança no Estreito de Ormuz, mas explicou que o país não foi formalmente solicitado a enviar navios e não participa atualmente de operações na região.

Coreia do Sul mantém diálogo com os Estados Unidos

Já a Coreia do Sul adotou uma postura intermediária.

Segundo informações divulgadas pelo governo sul-coreano, o país avaliará cuidadosamente o pedido americano, mantendo comunicação próxima com Washington antes de tomar qualquer decisão.

Autoridades afirmaram que uma análise detalhada da situação será feita antes de definir eventuais medidas de cooperação.

Reino Unido diz avaliar todas as opções

O Reino Unido afirmou que ainda estuda possíveis formas de colaboração.

O secretário de Energia britânico, Ed Miliband, declarou que o governo está avaliando “todas as opções” em conjunto com aliados internacionais para contribuir com a segurança na região.

Entretanto, assim como outros países, o governo britânico não detalhou se isso incluiria o envio de forças militares ou navios de escolta.

Premiê espanhol critica ação militar dos EUA

Na contramão de parte dos aliados ocidentais, o primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez, fez duras críticas às ações militares lideradas pelos Estados Unidos contra o Irã.

Sánchez classificou os ataques como “imprudentes e ilegais” e afirmou que seu governo não será cúmplice de uma escalada militar que, segundo ele, pode agravar ainda mais a instabilidade global. Em pronunciamento na televisão espanhola, o premiê declarou “não à guerra” e afirmou que líderes internacionais têm a responsabilidade de proteger a população, e não aumentar os riscos de conflito.

As declarações provocaram irritação em Washington e ampliaram as tensões diplomáticas entre os dois países.

Premiê espanhol, Pedro Sánchez.

Trump pressiona aliados da OTAN

Além de buscar apoio internacional, Trump também fez um alerta direto aos aliados da OTAN.

O presidente afirmou que a aliança militar poderá enfrentar “um futuro muito ruim” caso os parceiros dos Estados Unidos não colaborem na proteção do Estreito de Ormuz.

Trump argumenta que países europeus e outras nações também dependem da rota marítima e, portanto, deveriam contribuir para garantir a segurança do tráfego internacional na região.

Conflito no Oriente Médio amplia tensão global

A crise no Estreito de Ormuz ocorre em meio ao conflito entre Estados Unidos, Israel e Irã, iniciado após um ataque conjunto que matou o líder supremo iraniano Ali Khamenei.

Desde então, confrontos militares e ataques retaliatórios têm se espalhado pela região, envolvendo países do Golfo e grupos aliados do Irã, como o Hezbollah.

A morte de Khamenei levou à escolha de Mojtaba Khamenei, seu filho, como novo líder supremo iraniano, decisão que foi criticada por Trump e considerada por analistas como sinal de continuidade da linha política do regime.

Comunidade internacional tenta evitar escalada maior

Diante da escalada do conflito, diversos governos têm buscado manter equilíbrio entre apoio diplomático e cautela militar, evitando envolvimento direto que possa ampliar ainda mais a guerra no Oriente Médio.

Enquanto os Estados Unidos pressionam aliados por apoio mais concreto, muitos países seguem defendendo soluções diplomáticas e negociações internacionais para evitar que a crise se transforme em um conflito regional ainda maior.