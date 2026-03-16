NASA confirma prontidão para missão Artemis II e prevê lançamento histórico para abril

Agência espacial dos Estados Unidos conclui revisão de segurança e afirma que foguete, nave e sistemas estão prontos para o primeiro voo tripulado do programa Artemis ao redor da Lua.

A NASA anunciou que concluiu uma das etapas mais importantes de preparação para sua próxima missão lunar e confirmou que tudo está pronto para o lançamento da missão Artemis II, previsto para o dia 1º de abril, às 19h24 (horário de Brasília).

O anúncio foi feito após a conclusão da chamada Revisão de Prontidão de Voo, um processo técnico em que especialistas avaliam todos os sistemas envolvidos na missão para determinar se o foguete, a espaçonave e a infraestrutura terrestre estão aptos para o lançamento.

Caso haja necessidade de adiamento, a agência espacial já definiu seis janelas alternativas de lançamento, previstas para os dias 2, 3, 4, 5, 6 e 30 de abril.

Missão marcará retorno de astronautas à órbita da Lua

A missão Artemis II será o primeiro voo tripulado do programa Artemis e representará um marco importante para a exploração espacial moderna.

O objetivo da missão é realizar um sobrevoo tripulado ao redor da Lua, preparando o caminho para missões futuras que pretendem levar astronautas novamente à superfície lunar nas próximas décadas.

A tripulação será transportada pela cápsula Orion, impulsionada pelo poderoso foguete Space Launch System (SLS), o veículo mais potente já desenvolvido pela NASA para missões de exploração profunda.

A viagem deverá durar cerca de 10 dias, incluindo o trajeto de ida, a órbita ao redor da Lua e o retorno à Terra.

Revisão técnica avaliou riscos da missão

Durante dois dias de reuniões técnicas, engenheiros e gestores da missão analisaram todos os riscos associados ao voo, incluindo sistemas de navegação, combustível, comunicação e segurança da tripulação.

O presidente da equipe de gerenciamento da missão, John Honeycutt, explicou que a NASA optou por não divulgar estimativas numéricas específicas sobre a probabilidade de falha ou perda da missão.

Segundo ele, esses números podem gerar interpretações equivocadas, já que envolvem cálculos complexos e muitas variáveis.

Honeycutt destacou ainda que o foguete SLS realizará apenas seu segundo voo, o que significa que ainda existem poucos dados estatísticos disponíveis para estimativas de risco mais precisas.

Mesmo assim, os gestores afirmam que a missão passou por avaliações extremamente detalhadas antes de receber autorização para avançar para a etapa final de preparação.

Tripulação internacional participará do voo

A missão contará com quatro astronautas, incluindo três representantes da NASA e um da Agência Espacial Canadense.

Participarão da missão os astronautas:

Reid Wiseman, comandante da missão

Victor Glover, piloto

Christina Koch, especialista de missão

Jeremy Hansen, astronauta canadense

Os astronautas acompanharam virtualmente a revisão de prontidão realizada pela agência a partir do centro de treinamento em Houston, no estado americano do Texas.

De acordo com a administradora associada interina da diretoria de sistemas de exploração da NASA, Lori Glaze, a participação da tripulação nas discussões técnicas reforçou a importância de transparência e análise detalhada dos riscos.

Escudo térmico da cápsula Orion foi tema central

Um dos pontos mais discutidos durante a revisão foi o desempenho do escudo térmico da cápsula Orion, responsável por proteger os astronautas durante a reentrada na atmosfera terrestre.

O componente é essencial para garantir a segurança da tripulação após a missão lunar.

Durante o voo de teste Artemis I, realizado em 2022 sem tripulação, o escudo térmico apresentou rachaduras e deformações inesperadas, o que levou a NASA a conduzir mais de um ano de investigações para entender o comportamento do material.

Para a missão Artemis II, a agência decidiu manter o mesmo tipo de escudo térmico, mas modificará a trajetória de retorno da cápsula para reduzir os riscos durante a reentrada.

Segundo Lori Glaze, há consenso técnico dentro da NASA de que o sistema é seguro para a missão.

Problemas técnicos adiaram lançamento inicial

Apesar do otimismo da agência, a preparação para a missão enfrentou diversos desafios técnicos nos últimos meses.

Entre os principais problemas identificados estavam vazamentos de hidrogênio líquido, combustível super-resfriado utilizado pelo foguete SLS.

Esse tipo de propelente é altamente volátil e pode provocar riscos de explosão caso se acumule em áreas sensíveis do foguete.

Posteriormente, engenheiros também identificaram um problema no fluxo de hélio, gás utilizado para pressurizar os tanques de combustível e limpar as linhas de propelente.

A falha foi atribuída a uma vedação bloqueada em um cabo que conecta o foguete aos sistemas terrestres, problema que já foi corrigido pela equipe técnica.

Foguete retornará à plataforma de lançamento

Após os reparos, a NASA planeja transportar novamente o foguete Space Launch System até a plataforma de lançamento do Centro Espacial Kennedy, na Flórida.

O deslocamento está previsto para ocorrer em 19 de março e é realizado por um veículo especial que move lentamente o foguete por cerca de 6,4 quilômetros até a área de lançamento.

Todo o processo pode levar entre 10 e 12 horas para ser concluído.

Próximo passo do programa Artemis

O programa Programa Artemis representa a principal estratégia da NASA para retomar a exploração humana da Lua.

A missão Artemis II servirá como teste final antes da etapa seguinte: o pouso de astronautas na superfície lunar, planejado para a missão Artemis III nos próximos anos.

Além de levar humanos novamente à Lua, o programa também busca estabelecer uma presença sustentável no satélite natural, com o objetivo de usar essa experiência como preparação para futuras missões tripuladas a Marte.

Se o lançamento ocorrer conforme planejado em abril, Artemis II marcará o retorno de astronautas à órbita lunar pela primeira vez desde as missões do programa Apollo, há mais de cinco décadas.