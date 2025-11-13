PF cumpre mandado e se depara com filho de Lula em operação

A Polícia Federal (PF) cumpriu, na manhã desta quarta-feira (12), mandados de busca e apreensão no âmbito da Operação Coffee Break, que investiga fraudes em licitações públicas, sobretudo na área da educação.

Durante as diligências, os agentes encontraram o endereço de Marcos Cláudio Lula da Silva — filho adotivo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva — que corresponde ao imóvel vinculado à ex-esposa dele, Carla Ariane Trindade, oficialmente alvo da investigação.

Segundo a PF, Marcos Cláudio recebeu os agentes de forma “tranquila” e o encontro foi registrado no auto de diligência.

Até o momento, não há indicativos públicos de que o presidente Lula ou Marcos Cláudio tenham sido formalmente incluídos como investigados nesta etapa.

Detalhes da operação e das investigações

A Operação Coffee Break foi autorizada pela 1ª Vara Federal de Campinas (SP) e conta com apoio da Controladoria‑Geral da União (CGU) e da Polícia Militar paulista.

Estão em apuração crimes como corrupção (ativa e passiva), peculato, fraude em licitações, lavagem de dinheiro, contratação direta ilegal e organização criminosa.

No total, foram cumpridos 50 mandados de busca e apreensão e 6 mandados de prisão preventiva em São Paulo, Distrito Federal e Paraná.

O alvo principal da diligência nessa frente foi a empresa Life Tecnologia Educacional, com sede em Piracicaba (SP), que teria se beneficiado de contratos públicos direcionados, especialmente no setor de educação.

A ex-esposa de Marcos Cláudio, Carla Ariane, segundo a PF, atuaria como intermediária ou “lobista” junto a órgãos públicos, inclusive o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), para favorecer a empresa em contratações.

Foto Lula e Marcos Cláudio Lula da Silva ( Foto: reprodução/ Revista Veja)



O que se sabe sobre o envolvimento do filho de Lula

Marcos Cláudio foi encontrado no endereço ligado à ex-esposa, que era alvo da busca. Ele teve contato com os agentes, mas ainda não consta como alvo formal da investigação pública.

Fontes relatam que não foi feita prisão de Marcos Cláudio nem há até o momento confirmação de envolvimento direto ou cargo formal no esquema investigado.

Reações e próximos passos

Até agora, o Palácio do Planalto não emitiu nota oficial sobre a operação e a inclusão de integrantes da família do presidente no cumprimento dos mandados.

A investigação segue em andamento, com análise de documentos, agendas, registros de viagem e contratos da empresa envolvida. A PF informou que o sigilo segue em parte, por solicitação judicial.

