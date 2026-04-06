Irã e EUA rejeitam cessar-fogo proposto pelo Paquistão

Plano previa trégua imediata e acordo definitivo em até 20 dias, mas foi descartado pelas duas potências em meio à escalada militar

Proposta internacional fracassa diante de impasse entre potências

Irã e Estados Unidos rejeitaram uma proposta de cessar-fogo apresentada pelo Paquistão, segundo informações divulgadas por agências internacionais de notícias nesta segunda-feira (6).

O plano previa uma trégua imediata, seguida de negociações para um acordo mais amplo que encerrasse definitivamente o conflito em um prazo de até 20 dias. Apesar disso, a iniciativa não avançou diante da resistência das partes envolvidas.

Irã rejeita pausa temporária e defende fim definitivo da guerra

O governo iraniano deixou claro que não aceita um cessar-fogo temporário. Segundo o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Esmail Baghaei, a proposta não atende aos interesses do país.

— Teerã avalia que uma trégua daria tempo para adversários se reorganizarem

— O país exige o fim completo do conflito, não apenas uma pausa

— Há desconfiança histórica em relação a negociações com os EUA

“Estamos pedindo o fim da guerra e que se impeça sua repetição”, afirmou o porta-voz, segundo a agência estatal iraniana.

Além disso, o Irã já teria apresentado uma contraproposta diplomática, cujo conteúdo ainda não foi divulgado.

EUA tratam proposta como apenas uma possibilidade

Do lado americano, a proposta também não foi formalmente aceita. A Casa Branca indicou que o plano é apenas uma entre várias alternativas em análise.

O presidente Donald Trump não validou oficialmente o acordo, segundo autoridades ouvidas por agências internacionais.

A posição indica cautela por parte de Washington, que ainda avalia os desdobramentos militares e estratégicos antes de assumir qualquer compromisso.

Estreito de Ormuz é peça central nas negociações

Um dos pontos mais sensíveis da proposta envolve a possível reabertura do Estreito de Ormuz, bloqueado pelo Irã há mais de um mês.

A região é considerada vital para o fluxo global de petróleo, e sua interdição tem gerado forte impacto nos mercados internacionais.

Pelo plano paquistanês:

— O cessar-fogo permitiria reabrir a rota marítima

— O fluxo de petróleo poderia ser normalizado

— Haveria redução imediata das tensões econômicas globais

Apesar disso, autoridades iranianas já sinalizaram que não pretendem reabrir o estreito apenas com base em uma trégua temporária.

Plano previa acordo em duas etapas

A proposta, apelidada informalmente de “Acordo de Islamabad”, foi estruturada em duas fases principais:

— Cessar-fogo imediato entre as partes envolvidas

— Negociações para um acordo definitivo em até 15 a 20 dias

O entendimento poderia ser formalizado por meio de um memorando com mediação do Paquistão, inclusive com possibilidade de reuniões presenciais entre representantes dos países.

Nos bastidores, autoridades paquistanesas mantiveram contato direto com lideranças dos dois lados, incluindo o vice-presidente americano e diplomatas iranianos.

Israel permanece como fator adicional de complexidade

Embora a proposta tenha sido direcionada principalmente a Irã e Estados Unidos, o Israel também integra o conflito ao lado americano, o que adiciona uma camada extra de complexidade às negociações.

Analistas apontam que, mesmo com eventual adesão de Washington, Tel Aviv possui interesses próprios e objetivos estratégicos distintos, o que pode dificultar qualquer acordo amplo.

Ameaças e risco de escalada continuam

O cenário permanece tenso. Autoridades iranianas indicaram que, caso ataques contra civis continuem, haverá retaliações ainda mais severas.

Além disso, declarações recentes envolvendo ameaças militares e exigências sobre o programa nuclear iraniano aumentam o risco de escalada do conflito.