“Uma civilização inteira morrerá esta noite”: Trump ameaça Irã e amplia tensão global

Declaração ocorre no prazo final imposto por Washington para acordo envolvendo o Estreito de Ormuz

Fala de Trump aumenta tensão internacional

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta terça-feira (7) que “uma civilização inteira morrerá esta noite”, em referência ao Irã, intensificando o tom de ameaça em meio à escalada de tensões entre os dois países.

A declaração foi publicada na rede Truth Social e ocorre no mesmo dia do prazo final estabelecido por Washington para que Teerã aceite um acordo envolvendo a reabertura do Estreito de Ormuz.

No texto, Trump afirmou que o momento pode marcar um dos episódios mais decisivos da história recente e indicou que um desfecho pode ocorrer ainda nesta noite.

Prazo final e ameaça de ataque militar

O governo norte-americano estipulou as 21h (horário de Brasília) como limite para um acordo. Caso contrário, segundo declarações anteriores do presidente, o Irã poderá sofrer ataques de grande escala contra sua infraestrutura.

Trump chegou a afirmar que os Estados Unidos têm capacidade de promover uma “demolição completa” de alvos estratégicos iranianos, incluindo pontes, usinas de energia e instalações consideradas essenciais.

A ameaça inclui até mesmo estruturas civis críticas, o que elevou o alerta internacional sobre possíveis consequências humanitárias e legais de uma ação militar desse tipo.

Resposta do Irã indica possível retaliação

Autoridades iranianas reagiram às declarações classificando-as como infundadas. Um porta-voz militar afirmou que, em caso de novos ataques, a resposta do país será mais intensa e em maior escala.

O governo de Teerã também acusou os Estados Unidos de conduzirem uma ação considerada agressiva e injustificada, ao mesmo tempo em que mantém uma postura de resistência diante das pressões.

Debate sobre possível crime de guerra

A possibilidade de ataques contra infraestrutura civil reacendeu discussões no campo do direito internacional. Convenções como as Convenções de Genebra proíbem ataques a estruturas indispensáveis à sobrevivência da população, como sistemas de água e energia.

Especialistas apontam que, embora existam exceções em casos de uso militar, ameaças generalizadas contra infraestrutura civil podem configurar crime de guerra, dependendo das circunstâncias e da execução.

Negociações enfrentam impasse diplomático

Apesar da retórica agressiva, Trump afirmou que o Irã ainda participa das negociações. Países como Paquistão, Egito e Turquia atuam como mediadores nas conversas indiretas entre as partes.

Uma proposta recente de cessar-fogo temporário e reabertura do Estreito de Ormuz foi discutida, mas não houve consenso. O governo norte-americano considerou o plano insuficiente, enquanto o Irã rejeitou a proposta por avaliar que ela permitiria uma reorganização militar dos adversários.

Cenário permanece incerto

Com o prazo se encerrando, o cenário segue indefinido e sob forte tensão internacional. A possibilidade de um ataque militar direto e suas consequências globais mantêm governos e organizações em alerta, especialmente devido ao impacto potencial no fornecimento de energia e na estabilidade da região.

A evolução dos acontecimentos nas próximas horas deve ser determinante para o rumo do conflito e para o equilíbrio geopolítico no Oriente Médio.