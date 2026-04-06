Foragido da Justiça mata ex-namorada a facadas no domingo de Páscoa em SP

Crime ocorreu em praça pública no interior paulista e suspeito foi preso horas depois pela polícia

Crime brutal chocou moradores durante a madrugada

Um homem foragido da Justiça foi preso após assassinar a ex-namorada, de 29 anos, a facadas na madrugada do último domingo (5), data em que se celebrava a Páscoa.

O crime aconteceu na cidade de Aguaí, no interior paulista, em uma praça pública do município.

De acordo com informações policiais, o ataque ocorreu após a vítima se recusar a entrar no caminhão conduzido pelo ex-companheiro.

Vítima foi perseguida e atacada em via pública

Testemunhas relataram que, diante da recusa, o suspeito passou a perseguir a mulher a pé. Ao alcançá-la, iniciou uma sequência de golpes com faca.

— A vítima tentou fugir, mas foi alcançada pelo agressor

— Mesmo após cair no chão, continuou sendo atacada

— O crime ocorreu em espaço aberto, diante de possíveis testemunhas

Imagens registradas por câmeras mostram o momento em que o homem corre atrás da vítima e inicia as agressões após ela cair.

Após o ataque, o suspeito fugiu do local levando a arma utilizada no crime.

Atendimento foi acionado, mas vítima já estava sem vida

Um agente da Guarda Civil Municipal que mora nas proximidades ouviu pedidos de socorro e encontrou a mulher caída.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência foi acionado, mas ao chegar ao local apenas pôde constatar o óbito.

Suspeito foi localizado poucas horas depois

Ainda na manhã de domingo, equipes da Polícia Militar do Estado de São Paulo iniciaram buscas pelo suspeito.

Por volta das 9h, os policiais receberam informações de que ele estaria na zona rural da cidade, conduzindo um caminhão.

— O veículo foi localizado em uma estrada de terra

— O motorista demonstrou comportamento suspeito ao avistar a viatura

— A abordagem confirmou a identidade do suspeito

Segundo a polícia, o homem ainda usava as mesmas roupas do momento do crime, com vestígios de sangue.

Arma do crime não foi encontrada

Durante a abordagem, os agentes realizaram buscas no caminhão, mas a faca utilizada no assassinato não foi localizada.

No interior do veículo também estava a atual companheira do suspeito, que afirmou não ter envolvimento com o crime.

Caso foi registrado como feminicídio

A ocorrência foi registrada como feminicídio — quando o crime é motivado por violência de gênero — além de captura de procurado.

O caso foi encaminhado à Delegacia Seccional de São João da Boa Vista, que ficará responsável pela investigação.