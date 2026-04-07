Arujá divulga seleção de emprego com vagas para auxiliar de produção nesta terça-feira (7)

Oportunidades são destinadas a maiores de 18 anos com ensino médio completo e exigem comparecimento presencial

Seleção ocorre em apenas um dia no Arujá Emprega

A Prefeitura de Arujá anunciou a abertura de um novo processo seletivo com foco na geração de empregos no município. Ao todo, serão disponibilizadas 30 vagas para o cargo de auxiliar de produção, com entrevistas marcadas para esta terça-feira (7).

A seleção será realizada presencialmente no Arujá Emprega, das 9h às 12h. Os candidatos devem comparecer com currículo atualizado para participar do processo.

Requisitos e orientações para os candidatos

Para concorrer às vagas, é necessário ter mais de 18 anos e ensino médio completo. A administração municipal reforça que o atendimento será feito por ordem de chegada, dentro do horário estipulado.

A recomendação é chegar com antecedência, já que a procura pode ser alta e o atendimento ocorre em um período limitado.

Prefeitura destaca incentivo à empregabilidade

Segundo o secretário de Desenvolvimento Econômico, José Carlos Santos, a iniciativa representa uma oportunidade relevante para quem busca inserção ou recolocação profissional.

“São grandes oportunidades para quem deseja voltar ao mercado de trabalho, ou até mesmo garantir uma nova possibilidade”, afirmou.

O prefeito Luis Camargo também destacou o avanço das ações voltadas ao emprego na cidade.

“Nossa cidade segue avançando em empregabilidade. São grandes oportunidades sendo ofertadas diariamente. Vale a pena ficar atento”, declarou.

Contato para mais informações

Interessados podem obter mais detalhes diretamente com o serviço municipal por meio do WhatsApp (11) 4653-4057.