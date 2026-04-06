Petro pede extensão do Pix à Colômbia após críticas dos EUA ao sistema brasileiro

Presidente colombiano reage a relatório da Casa Branca e defende modelo de pagamentos criado no Brasil

Presidente da Colômbia solicita adoção do Pix no país

O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, pediu publicamente que o Brasil estenda o sistema de pagamentos instantâneos Pix ao seu país.

A declaração foi feita em uma publicação na rede social X, na qual o líder colombiano destacou o interesse em implementar o modelo brasileiro como alternativa no sistema financeiro local.

“Peço ao Brasil que estenda o sistema Pix à Colômbia”, escreveu Petro.

La lista OFAC ya no es un arma contra el narcotráfico, el narcotráfico se burla de ella, y se hospedan en Dubai, allí compran residencia pot unos 4.000 dólares y viven en medio del lujo.



La OFAC solo sirve para perseguir oposiciones políticas y domesticarlas en el mundo. Es un… https://t.co/gzpzWU5pIE — Gustavo Petro (@petrogustavo) April 4, 2026

Pedido ocorre após críticas dos EUA ao Pix

A manifestação de Petro ocorre dias após a Casa Branca divulgar um relatório crítico ao Pix.

O documento classificou o sistema como potencialmente prejudicial a empresas americanas de pagamentos, como Visa e Mastercard.

As críticas fazem parte de uma investigação comercial iniciada pelos Estados Unidos com base na Seção 301, que avalia práticas consideradas desleais no comércio internacional.

Embora o Pix não tenha sido citado nominalmente em todos os trechos, o relatório menciona serviços de pagamento digital oferecidos pelo Estado brasileiro.

Petro critica sanções dos EUA e sistema financeiro global

Na mesma publicação, Gustavo Petro fez críticas diretas ao Office of Foreign Assets Control (OFAC), responsável por aplicar sanções econômicas internacionais.

Segundo o presidente colombiano:

— O mecanismo deixou de ser eficaz no combate ao narcotráfico

— Sanções são facilmente contornadas por organizações criminosas

— O sistema estaria sendo usado com fins políticos

Petro afirmou que grupos ligados ao crime organizado conseguem operar a partir de centros financeiros internacionais, como Dubai, mesmo sob sanções.

Pix ganha relevância internacional

Criado pelo Banco Central do Brasil, o Pix se consolidou como um dos principais sistemas de pagamentos instantâneos do mundo.

A ferramenta permite transferências em tempo real, 24 horas por dia, e sem custos para pessoas físicas na maioria dos casos.

Entre os principais diferenciais do Pix estão:

— Rapidez nas transações

— Baixo custo operacional

— Ampla adesão da população

— Integração com instituições financeiras diversas

O interesse de outros países no modelo brasileiro reforça o protagonismo do sistema no cenário global de inovação financeira.

Debate envolve tecnologia, geopolítica e economia

A discussão sobre o Pix vai além da tecnologia e entra no campo geopolítico e econômico.

De um lado, países como a Colômbia veem o sistema como uma solução eficiente para ampliar a inclusão financeira. De outro, há preocupações de grandes empresas internacionais e do governo americano sobre possíveis impactos no mercado global de pagamentos.

Relações internacionais e próximos passos

O pedido de Gustavo Petro abre espaço para discussões entre Brasil e Colômbia sobre cooperação financeira e integração de sistemas.

Caso avance, a iniciativa pode representar um passo importante para a criação de infraestruturas de pagamento regionais mais integradas na América Latina.

Ao mesmo tempo, o tema deve continuar gerando debates internacionais, especialmente diante da pressão de grandes players do setor e do posicionamento dos Estados Unidos.