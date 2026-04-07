MEC cria plataformas gratuitas com biblioteca digital e cursos de idiomas online

Ferramentas oferecem quase 8 mil obras literárias e 800 aulas de inglês e espanhol com acesso gratuito

Plataformas ampliam acesso à educação no Brasil

O Ministério da Educação lançou duas novas ferramentas digitais gratuitas com foco na democratização do ensino: o MEC Livros e o MEC Idiomas. As plataformas são voltadas a toda a população, com prioridade para estudantes da rede pública e professores, ampliando o acesso a conteúdos educacionais de forma online.

O aplicativo do MEC Livros já está disponível para download, enquanto o MEC Idiomas deve ser liberado em breve.

MEC Livros reúne milhares de obras nacionais e internacionais

O MEC Livros chega como uma biblioteca digital com quase 8 mil títulos disponíveis, entre obras nacionais e estrangeiras. O acervo inclui desde clássicos da literatura até best-sellers contemporâneos, com o objetivo de incentivar a leitura e facilitar o acesso ao conhecimento.

Entre os autores disponíveis estão nomes como Clarice Lispector, Ariano Suassuna, José Saramago e Gabriel García Márquez.

O catálogo também reúne títulos populares como Harry Potter, Jogos Vorazes, O Hobbit e Eu Sou Malala, além de obras premiadas com o Prêmio Jabuti.

Funcionalidades incluem acessibilidade e inteligência artificial

A plataforma foi desenvolvida para oferecer uma experiência completa ao usuário, com recursos como personalização de leitura, notificações automáticas, sistema de empréstimos digitais e integração com o gov.br.

O MEC Livros também conta com ferramentas de acessibilidade, como ajuste de fonte e contraste, suporte para pessoas com dislexia e compatibilidade com leitores de tela.

Outro destaque é a presença de um agente de inteligência artificial, que auxilia os usuários com dúvidas, sugestões de leitura e acompanhamento do progresso.

Parcerias ampliam acervo e alcance do projeto

Para expandir o conteúdo disponível, o MEC firmou parcerias com instituições como a Fundação Biblioteca Nacional e mantém tratativas com entidades como a Academia Brasileira de Letras.

O projeto também se conecta ao acervo do Domínio Público, plataforma já existente desde 2004, que reúne materiais gratuitos como livros, áudios e vídeos.

MEC Idiomas oferece cursos gratuitos de inglês e espanhol

Já o MEC Idiomas foi desenvolvido como uma ferramenta de ensino bilíngue autoinstrucional, com conteúdo do nível básico ao avançado. Inicialmente, serão oferecidas 800 aulas de inglês e espanhol, com previsão de inclusão de novos idiomas nos próximos anos.

A plataforma contará com seis níveis de aprendizado, cada um dividido em módulos com aulas, exercícios e avaliações.

Recursos interativos e trilhas de aprendizagem

Entre as funcionalidades disponíveis no MEC Idiomas estão testes de proficiência, trilhas personalizadas de aprendizado, exercícios práticos de conversação e acompanhamento de desempenho.

O sistema também contará com inteligência artificial para auxiliar dúvidas e simular diálogos, além de recursos de gamificação para incentivar o progresso dos estudantes.

Iniciativa integra política educacional mais ampla

O MEC Idiomas faz parte do programa Idiomas Sem Fronteiras, que já atua na promoção do ensino de línguas no país.

A iniciativa prevê investimentos anuais e deve impactar milhares de estudantes, com a oferta de cursos complementares e especializações para a rede pública.

Governo destaca oportunidade gratuita para a população

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que a proposta é ampliar o acesso à educação por meio da tecnologia.

“O cidadão não vai pagar nada. É o governo que vai arcar com os custos para que ele possa ler e aprender idiomas. Basta ter dedicação e vontade”, declarou.