MEC cria plataformas gratuitas com biblioteca digital e cursos de idiomas online

Ferramentas oferecem quase 8 mil obras literárias e 800 aulas de inglês e espanhol com acesso gratuito
Plataformas ampliam acesso à educação no Brasil
O Ministério da Educação lançou duas novas ferramentas digitais gratuitas com foco na democratização do ensino: o MEC Livros e o MEC Idiomas. As plataformas são voltadas a toda a população, com prioridade para estudantes da rede pública e professores, ampliando o acesso a conteúdos educacionais de forma online.
O aplicativo do MEC Livros já está disponível para download, enquanto o MEC Idiomas deve ser liberado em breve.
MEC Livros reúne milhares de obras nacionais e internacionais
O MEC Livros chega como uma biblioteca digital com quase 8 mil títulos disponíveis, entre obras nacionais e estrangeiras. O acervo inclui desde clássicos da literatura até best-sellers contemporâneos, com o objetivo de incentivar a leitura e facilitar o acesso ao conhecimento.
Entre os autores disponíveis estão nomes como Clarice Lispector, Ariano Suassuna, José Saramago e Gabriel García Márquez.
O catálogo também reúne títulos populares como Harry Potter, Jogos Vorazes, O Hobbit e Eu Sou Malala, além de obras premiadas com o Prêmio Jabuti.
Funcionalidades incluem acessibilidade e inteligência artificial
A plataforma foi desenvolvida para oferecer uma experiência completa ao usuário, com recursos como personalização de leitura, notificações automáticas, sistema de empréstimos digitais e integração com o gov.br.
O MEC Livros também conta com ferramentas de acessibilidade, como ajuste de fonte e contraste, suporte para pessoas com dislexia e compatibilidade com leitores de tela.
Outro destaque é a presença de um agente de inteligência artificial, que auxilia os usuários com dúvidas, sugestões de leitura e acompanhamento do progresso.
Parcerias ampliam acervo e alcance do projeto
Para expandir o conteúdo disponível, o MEC firmou parcerias com instituições como a Fundação Biblioteca Nacional e mantém tratativas com entidades como a Academia Brasileira de Letras.
O projeto também se conecta ao acervo do Domínio Público, plataforma já existente desde 2004, que reúne materiais gratuitos como livros, áudios e vídeos.
MEC Idiomas oferece cursos gratuitos de inglês e espanhol
Já o MEC Idiomas foi desenvolvido como uma ferramenta de ensino bilíngue autoinstrucional, com conteúdo do nível básico ao avançado. Inicialmente, serão oferecidas 800 aulas de inglês e espanhol, com previsão de inclusão de novos idiomas nos próximos anos.
A plataforma contará com seis níveis de aprendizado, cada um dividido em módulos com aulas, exercícios e avaliações.
Recursos interativos e trilhas de aprendizagem
Entre as funcionalidades disponíveis no MEC Idiomas estão testes de proficiência, trilhas personalizadas de aprendizado, exercícios práticos de conversação e acompanhamento de desempenho.
O sistema também contará com inteligência artificial para auxiliar dúvidas e simular diálogos, além de recursos de gamificação para incentivar o progresso dos estudantes.
Iniciativa integra política educacional mais ampla
O MEC Idiomas faz parte do programa Idiomas Sem Fronteiras, que já atua na promoção do ensino de línguas no país.
A iniciativa prevê investimentos anuais e deve impactar milhares de estudantes, com a oferta de cursos complementares e especializações para a rede pública.
Governo destaca oportunidade gratuita para a população
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que a proposta é ampliar o acesso à educação por meio da tecnologia.
“O cidadão não vai pagar nada. É o governo que vai arcar com os custos para que ele possa ler e aprender idiomas. Basta ter dedicação e vontade”, declarou.