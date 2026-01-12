Teto do INSS sobe para R$ 8.475 e reajuste afeta aposentadorias acima do mínimo

Correção de 3,9% vale integralmente apenas para quem já recebia aposentadoria ou pensão no início do ano

Novo valor do teto do INSS

Aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) que recebem benefícios acima do salário mínimo tiveram reajuste de 3,9% nos valores pagos pela Previdência.

Com a atualização, o teto do INSS passou de R$ 8.157,41 para R$ 8.475,55, refletindo o índice usado para correção dos benefícios acima do piso nacional.

Reajuste fica abaixo da inflação

Apesar do aumento, a correção ficou abaixo da inflação oficial do país. Enquanto o INPC acumulou alta de 3,9%, o IPCA fechou 2025 em 4,26%, o que indica perda de poder de compra para parte dos segurados.

O INPC é o índice utilizado como base para o reajuste dos benefícios que superam o salário mínimo.

Quem recebe o reajuste integral

O reajuste de 3,9% será aplicado integralmente apenas para segurados que já recebiam aposentadoria ou pensão em 1º de janeiro.

Já quem passou a receber o benefício a partir de fevereiro de 2025 terá um aumento proporcional, calculado de acordo com o número de meses em que o pagamento foi realizado.

Percentuais de reajuste proporcional

O percentual aplicado varia conforme a data de concessão do benefício. Quanto mais recente, menor o reajuste:

Janeiro: 3,90%

3,90% Fevereiro: 3,90%

3,90% Março: 2,38%

2,38% Abril: 1,86%

1,86% Maio: 1,38%

1,38% Junho: 1,02%

1,02% Julho: 0,79%

0,79% Agosto: 0,58%

0,58% Setembro: 0,79%

0,79% Outubro: 0,27%

0,27% Novembro: 0,24%

0,24% Dezembro: 0,21%

Benefícios atrelados ao salário mínimo

Para segurados que recebem um salário mínimo, o reajuste ocorre de forma automática, acompanhando o novo valor do piso nacional.

O salário mínimo passou para R$ 1.621, com validade desde 1º de janeiro.

INPC acumulado em 2025

O INPC acumulou alta de 3,9% em 2025, influenciado principalmente pelos grupos de habitação, saúde, educação e despesas pessoais.

Ao longo do ano, os produtos não alimentícios apresentaram alta maior do que os alimentícios, refletindo o impacto de custos como energia elétrica, aluguel e serviços.

Regras de aposentadoria em 2026

Para trabalhadores que já contribuíam com o INSS antes da reforma da Previdência, continuam valendo as regras de transição, que sofrem ajustes anuais.

Em 2026, as mudanças são: