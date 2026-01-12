Search
Close this search box.

Teto do INSS sobe para R$ 8.475 e reajuste afeta aposentadorias acima do mínimo

Correção de 3,9% vale integralmente apenas para quem já recebia aposentadoria ou pensão no início do ano

Novo valor do teto do INSS

Aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) que recebem benefícios acima do salário mínimo tiveram reajuste de 3,9% nos valores pagos pela Previdência.

Com a atualização, o teto do INSS passou de R$ 8.157,41 para R$ 8.475,55, refletindo o índice usado para correção dos benefícios acima do piso nacional.

Reajuste fica abaixo da inflação

Apesar do aumento, a correção ficou abaixo da inflação oficial do país. Enquanto o INPC acumulou alta de 3,9%, o IPCA fechou 2025 em 4,26%, o que indica perda de poder de compra para parte dos segurados.

O INPC é o índice utilizado como base para o reajuste dos benefícios que superam o salário mínimo.

Quem recebe o reajuste integral

O reajuste de 3,9% será aplicado integralmente apenas para segurados que já recebiam aposentadoria ou pensão em 1º de janeiro.

Já quem passou a receber o benefício a partir de fevereiro de 2025 terá um aumento proporcional, calculado de acordo com o número de meses em que o pagamento foi realizado.

Percentuais de reajuste proporcional

O percentual aplicado varia conforme a data de concessão do benefício. Quanto mais recente, menor o reajuste:

  • Janeiro: 3,90%
  • Fevereiro: 3,90%
  • Março: 2,38%
  • Abril: 1,86%
  • Maio: 1,38%
  • Junho: 1,02%
  • Julho: 0,79%
  • Agosto: 0,58%
  • Setembro: 0,79%
  • Outubro: 0,27%
  • Novembro: 0,24%
  • Dezembro: 0,21%

Benefícios atrelados ao salário mínimo

Para segurados que recebem um salário mínimo, o reajuste ocorre de forma automática, acompanhando o novo valor do piso nacional.

O salário mínimo passou para R$ 1.621, com validade desde 1º de janeiro.

INPC acumulado em 2025

O INPC acumulou alta de 3,9% em 2025, influenciado principalmente pelos grupos de habitação, saúde, educação e despesas pessoais.

Ao longo do ano, os produtos não alimentícios apresentaram alta maior do que os alimentícios, refletindo o impacto de custos como energia elétrica, aluguel e serviços.

Regras de aposentadoria em 2026

Para trabalhadores que já contribuíam com o INSS antes da reforma da Previdência, continuam valendo as regras de transição, que sofrem ajustes anuais.

Em 2026, as mudanças são:

  • Idade mínima:
    • Mulheres: 59 anos e seis meses
    • Homens: 64 anos e seis meses
  • Tempo de contribuição:
    • 30 anos para mulheres
    • 35 anos para homens
  • Regra dos pontos:
    • 93 pontos para mulheres
    • 103 pontos para homens
Mais lidas

Veja também

A TV CENÁRIO é um canal de TV pela internet que reúne o melhor do conteúdo gerado em Ferraz de Vasconcelos e em todo o Brasil, região metropolitana de São Paulo.

Categorias

Fique atualizado!

Receba as atualizações diretamente na sua caixa de entrada e não perca nenhuma notícia importante.

*Seus dados estão seguros

© 2025 TV Cenário. Todos os direitos reservados.

Facebook Instagram Youtube