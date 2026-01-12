Teto do INSS sobe para R$ 8.475 e reajuste afeta aposentadorias acima do mínimo

Correção de 3,9% vale integralmente apenas para quem já recebia aposentadoria ou pensão no início do ano
Novo valor do teto do INSS
Aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) que recebem benefícios acima do salário mínimo tiveram reajuste de 3,9% nos valores pagos pela Previdência.
Com a atualização, o teto do INSS passou de R$ 8.157,41 para R$ 8.475,55, refletindo o índice usado para correção dos benefícios acima do piso nacional.
Reajuste fica abaixo da inflação
Apesar do aumento, a correção ficou abaixo da inflação oficial do país. Enquanto o INPC acumulou alta de 3,9%, o IPCA fechou 2025 em 4,26%, o que indica perda de poder de compra para parte dos segurados.
O INPC é o índice utilizado como base para o reajuste dos benefícios que superam o salário mínimo.
Quem recebe o reajuste integral
O reajuste de 3,9% será aplicado integralmente apenas para segurados que já recebiam aposentadoria ou pensão em 1º de janeiro.
Já quem passou a receber o benefício a partir de fevereiro de 2025 terá um aumento proporcional, calculado de acordo com o número de meses em que o pagamento foi realizado.
Percentuais de reajuste proporcional
O percentual aplicado varia conforme a data de concessão do benefício. Quanto mais recente, menor o reajuste:
- Janeiro: 3,90%
- Fevereiro: 3,90%
- Março: 2,38%
- Abril: 1,86%
- Maio: 1,38%
- Junho: 1,02%
- Julho: 0,79%
- Agosto: 0,58%
- Setembro: 0,79%
- Outubro: 0,27%
- Novembro: 0,24%
- Dezembro: 0,21%
Benefícios atrelados ao salário mínimo
Para segurados que recebem um salário mínimo, o reajuste ocorre de forma automática, acompanhando o novo valor do piso nacional.
O salário mínimo passou para R$ 1.621, com validade desde 1º de janeiro.
INPC acumulado em 2025
O INPC acumulou alta de 3,9% em 2025, influenciado principalmente pelos grupos de habitação, saúde, educação e despesas pessoais.
Ao longo do ano, os produtos não alimentícios apresentaram alta maior do que os alimentícios, refletindo o impacto de custos como energia elétrica, aluguel e serviços.
Regras de aposentadoria em 2026
Para trabalhadores que já contribuíam com o INSS antes da reforma da Previdência, continuam valendo as regras de transição, que sofrem ajustes anuais.
Em 2026, as mudanças são:
- Idade mínima:
- Mulheres: 59 anos e seis meses
- Homens: 64 anos e seis meses
- Tempo de contribuição:
- 30 anos para mulheres
- 35 anos para homens
- Regra dos pontos:
- 93 pontos para mulheres
- 103 pontos para homens