Governo propõe fim da obrigatoriedade de autoescolas para tirar CNH

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva autorizou o Ministério dos Transportes a apresentar à população uma proposta para eliminar a obrigatoriedade de cursar aulas em autoescolas para obter a Carteira Nacional de Habilitação (CNH). A ideia é reduzir o custo desse processo, tornando-o mais acessível.

A nova proposta entrará em consulta pública a partir de 2 de outubro por meio da Senatran, permitindo que cidadãos enviem contribuições. O governo defende que, com a mudança, o valor para tirar a CNH nas categorias A e B poderá cair até 80 %.

Por outro lado, o setor de autoescolas reagiu com preocupação: estima-se que cerca de 15 mil estabelecimentos podem fechar se a obrigatoriedade for suspensa. A proposta ainda prevê que o ensino teórico possa ser ministrado presencialmente ou via métodos como EAD ou plataforma digital da Senatran.



