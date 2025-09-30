Em audiência, Renatinho cobra reformas nas escolas municipais

Na última audiência pública de metas fiscais, o vereador Renato Ramos (Renatinho) cobrou do secretário de Fazenda a retomada das reformas e manutenções das escolas municipais.

Renatinho lembrou que acompanhou de perto os serviços realizados pela empresa Viva, responsável pelas manutenções, e criticou a baixa qualidade dos trabalhos entregue

“Muitas escolas receberam o serviço, mas infelizmente não foi bem feito, e isso acaba prejudicando diretamente os alunos e professores”, destacou o parlamentar.

Após as cobranças pela qualidade, a Prefeitura, por meio da Secretaria de Educação, decidiu não renovar o contrato com a empresa e deu início a um novo processo de contratação para concluir as reformas das unidades escolares. Durante a audiência, Renatinho reforçou a cobrança sobre os prazos e o andamento desses processos, uma vez que diversas escolas ainda se encontram em condições precárias de conservação.

Outro ponto levantado pelo vereador foi a aplicação e distribuição dos recursos do Programa de Transferência de Recursos Financeiros (PTRF), indicação feita por ele, que deve garantir mais autonomia para as unidades escolares, permitindo investimentos diretos em pequenas reformas e melhorias do dia a dia.

“É inaceitável que nossas crianças tenham que estudar em prédios deteriorados. Vamos continuar cobrando, porque a educação tem que ser prioridade e as escolas precisam estar preparadas para acolher nossos alunos com dignidade”, concluiu Renatinho.