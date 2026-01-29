Paraná Pesquisas revela empate técnico entre Lula, Flávio Bolsonaro e Tarcísio em cenários de 2º turno

Levantamento nacional aponta disputas equilibradas para a eleição presidencial de 2026 e indica cenário aberto entre principais nomes da política

O cenário eleitoral para a sucessão presidencial de 2026 começa a se desenhar com maior nitidez. De acordo com levantamento divulgado nesta quinta-feira (29) pelo instituto Paraná Pesquisas, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aparece em empate técnico em eventuais disputas de segundo turno contra o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos).

A pesquisa foi realizada entre os dias 25 e 28 de janeiro de 2026, ouvindo 2.080 eleitores em todas as regiões do país. O levantamento possui margem de erro de 2,2 pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%, e está registrado no Tribunal Superior Eleitoral sob o protocolo BR-08254/2026.

Paraná Pesquisas: Lula e Flávio Bolsonaro disputam voto a voto

No cenário que simula um segundo turno entre Lula e Flávio Bolsonaro, os números mostram uma disputa extremamente equilibrada. O presidente registra 44,8% das intenções de voto, enquanto o senador aparece com 42,2%.

Além disso, 8,3% dos entrevistados afirmaram que votariam em branco ou nulo, e 4,7% disseram não saber ou preferiram não responder. Considerando a margem de erro do levantamento, o resultado configura empate técnico, indicando um cenário de forte polarização política.

O desempenho de Flávio Bolsonaro mantém o campo bolsonarista competitivo e reforça a influência do grupo político nas projeções para 2026.

Tarcísio de Freitas também empata tecnicamente com Lula

Outro cenário analisado pela Paraná Pesquisas envolve o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, apontado como um dos principais nomes da direita para a disputa presidencial. Nesse confronto, Lula soma 43,9% das intenções de voto, enquanto Tarcísio alcança 42,5%.

Neste recorte, 9,1% dos eleitores afirmaram que votariam em branco ou nulo, e 4,6% não souberam responder. Assim como no cenário com Flávio Bolsonaro, a diferença está dentro da margem de erro, caracterizando novo empate técnico.

O resultado fortalece o nome de Tarcísio como uma alternativa competitiva fora do núcleo familiar bolsonarista.

Lula abre vantagem contra Ratinho Júnior em outro cenário

A pesquisa também testou um cenário de segundo turno entre Lula e o governador do Paraná, Ratinho Júnior (PSD). Nesse confronto, o presidente aparece com 44,7% das intenções de voto, enquanto Ratinho Júnior registra 38,9%.

Os votos brancos e nulos somam 11,4%, e 5% dos entrevistados disseram não saber ou preferiram não opinar. Diferentemente dos outros cenários, Lula apresenta vantagem fora da margem de erro, não configurando empate técnico.

Disputa segue aberta e eleitor ainda indeciso

Os dados divulgados indicam que, apesar da aproximação do calendário eleitoral, a disputa presidencial de 2026 permanece indefinida. O percentual relevante de eleitores indecisos, além dos votos brancos e nulos, mostra que o cenário ainda pode sofrer mudanças significativas até o início oficial da campanha.

A consolidação das candidaturas, o desempenho econômico do país e as alianças políticas devem ter peso decisivo na definição do resultado final.