Ataque em escola no Acre: o que se sabe sobre caso com duas mortes e investigação sobre possível influência externa

Adolescente de 13 anos é apontado como autor dos disparos dentro de escola em Rio Branco; polícia investiga motivação e possível ligação com grupos de violência

Crime dentro de escola deixa mortos e feridos no Acre

Um ataque a tiros dentro do Instituto São José, em Rio Branco, deixou duas pessoas mortas e outras duas feridas na tarde de terça-feira, 5 de maio. O caso ocorreu durante o horário de aula e mobilizou forças de segurança e equipes de saúde.

As vítimas fatais eram funcionárias da escola, que atuavam como inspetoras. Uma estudante também ficou ferida, atingida na perna, e foi encaminhada para atendimento médico.

Adolescente de 13 anos é apontado como autor

De acordo com a Polícia Militar do Acre, o autor dos disparos é um aluno da própria instituição, de apenas 13 anos. O adolescente foi apreendido e está sob custódia do Estado.

Segundo informações iniciais, ele teria utilizado uma arma que pertence ao padrasto para realizar o ataque. Após o ocorrido, o responsável pela arma foi levado para prestar depoimento e posteriormente liberado.

Ataque aconteceu em corredor da escola

Os disparos ocorreram em um corredor que dá acesso à sala da direção, conforme relatado por autoridades. Segundo o comandante do Bope, Felipe Russo, o adolescente não chegou a entrar nas salas de aula.

A rápida ação de funcionários e equipes de segurança evitou que o ataque atingisse um número maior de pessoas, embora o impacto tenha sido significativo para toda a comunidade escolar.

Polícia investiga motivação e possível ligação com grupos de ódio

A Polícia Civil do Acre abriu investigação para entender o que motivou o crime. Uma das linhas apuradas é a possível participação do adolescente em grupos virtuais que incentivam violência.

Os investigadores tentam identificar se houve planejamento prévio com outras pessoas ou se o jovem teve influência externa. A hipótese de que ele não tenha agido sozinho está sendo considerada.

Além disso, a polícia analisa comunicações e interações do adolescente em redes sociais para esclarecer o contexto do ataque.

Vítimas foram identificadas e comunidade está em choque

As duas funcionárias mortas foram identificadas como Alzenir Pereira e Raquel Sales Feitosa. Ambas trabalhavam como inspetoras na escola.

O caso gerou forte comoção entre familiares, alunos e profissionais da educação. Equipes de apoio psicológico foram mobilizadas para atender a comunidade escolar, que ainda tenta lidar com o impacto da tragédia.

Governo suspende aulas e anuncia medidas de apoio

O governo do Acre anunciou a suspensão das aulas em toda a rede pública até sexta-feira, como forma de permitir que escolas e alunos se recuperem do ocorrido.

Em nota oficial, o Estado informou que está prestando assistência às vítimas e familiares, além de oferecer suporte psicológico a estudantes, professores e funcionários.

Caso reacende debate sobre segurança nas escolas

O ataque em Rio Branco reacende discussões sobre segurança no ambiente escolar e o impacto de conteúdos violentos na internet.

Coincidentemente, dias antes do crime, equipes da polícia haviam realizado palestras na escola sobre temas como bullying, violência e riscos no ambiente digital.

O caso agora segue sob investigação, enquanto autoridades buscam respostas para evitar que episódios semelhantes se repitam.