Abono salarial PIS-Pasep 2026 já pode ser consultado; veja quem tem direito, valores e calendário

Consulta foi liberada em fevereiro e pagamentos começam no dia 16, com novas regras que reduzem gradualmente o número de beneficiários

Os trabalhadores brasileiros já podem verificar se têm direito ao abono salarial PIS-Pasep 2026, benefício anual concedido a empregados da iniciativa privada e servidores públicos que cumpram os requisitos do programa. A consulta foi liberada nesta quinta-feira (5) e o pagamento começa no dia 16 de fevereiro, seguindo um calendário unificado e fixo, organizado de acordo com o mês de nascimento do beneficiário.

O abono é referente ao ano-base 2024 e pode chegar ao valor de um salário mínimo, de forma proporcional ao tempo trabalhado. Segundo o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), cerca de 26,9 milhões de trabalhadores devem receber o benefício em 2026, totalizando aproximadamente R$ 33,5 bilhões em pagamentos.

O que é o abono salarial PIS-Pasep

O abono salarial é um benefício pago anualmente a trabalhadores formais que receberam baixa remuneração no ano-base. Ele é dividido em dois programas:

PIS (Programa de Integração Social) , destinado a trabalhadores da iniciativa privada , pago pela Caixa Econômica Federal ;

, destinado a trabalhadores da , pago pela ; Pasep (Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público), voltado a servidores públicos, pago pelo Banco do Brasil.

O valor do abono não é fixo para todos e depende do número de meses trabalhados durante o ano-base.

Quando começa o pagamento do PIS-Pasep 2026

O pagamento do abono salarial começa em 16 de fevereiro de 2026, já que o dia 15 cai em um domingo. Pelas regras do programa, o repasse ocorre sempre no primeiro dia útil seguinte.

Nesta primeira etapa, recebem os trabalhadores nascidos em janeiro. Os valores ficarão disponíveis para saque até o encerramento do calendário, em 30 de dezembro de 2026.

A partir deste ano, o calendário passa a ser fixo, com pagamentos sempre no dia 15 do mês de nascimento do beneficiário ou no próximo dia útil, quando houver feriado ou fim de semana.

Novas regras do PIS-Pasep entram em vigor em 2026

Uma das principais mudanças do abono salarial em 2026 é a alteração no critério de renda para ter direito ao benefício. Até o ano passado, o limite acompanhava o valor do salário mínimo.

Agora, com a aprovação de um pacote de corte de gastos, foi criada uma regra de transição que muda essa lógica:

O limite de renda deixa de acompanhar o salário mínimo ;

; O teto passa a ser corrigido apenas pela inflação (INPC) ;

; O salário mínimo continuará tendo ganho real acima da inflação.

Na prática, isso significa que menos trabalhadores terão direito ao abono a cada ano, já que o teto cresce mais lentamente do que os salários.

A previsão do governo é que, até 2035, apenas trabalhadores que receberam até um salário mínimo e meio no ano-base tenham direito ao benefício.

Em 2026, o limite de renda é de R$ 2.765,93 por mês, considerando o ano-base de 2024.

Quem tem direito ao abono salarial em 2026

Para receber o PIS-Pasep 2026, o trabalhador precisa cumprir todos os requisitos abaixo:

Estar inscrito no PIS/Pasep há pelo menos cinco anos ;

; Ter trabalhado com carteira assinada por, no mínimo, 30 dias em 2024 ;

; Ter recebido até R$ 2.765,93 por mês , em média, no ano-base;

, em média, no ano-base; Ter os dados corretamente informados pelo empregador na RAIS ou no eSocial.

O benefício é válido tanto para trabalhadores da iniciativa privada quanto para servidores públicos.

Quem não tem direito ao benefício

Não têm direito ao abono salarial:

Empregados domésticos ;

; Trabalhadores rurais empregados por pessoa física ;

; Trabalhadores urbanos empregados por pessoa física ;

; Trabalhadores contratados por pessoa física equiparada a pessoa jurídica.

Qual é o valor do abono salarial PIS-Pasep 2026

O valor do abono é proporcional ao tempo de serviço no ano-base. O cálculo funciona da seguinte forma:

Salário mínimo vigente ÷ 12 × número de meses trabalhados em 2024

Assim, apenas quem trabalhou os 12 meses do ano-base recebe o valor integral de um salário mínimo.

Em 2026, os valores variam de R$ 136 a R$ 1.621, conforme a quantidade de meses trabalhados.

Como consultar se tem direito ao PIS-Pasep 2026

A consulta pode ser feita de forma gratuita e digital, principalmente pelo aplicativo da Carteira de Trabalho Digital. O passo a passo é simples:

Certifique-se de que o aplicativo esteja atualizado; Acesse com CPF e senha do gov.br; Toque em “Benefícios” e depois em “Abono Salarial”.

A tela informará se o trabalhador está habilitado, além da data e forma de pagamento.

Trabalhadores do setor privado também podem consultar pelo Caixa Trabalhador e Caixa Tem. Servidores públicos devem verificar os dados junto ao Banco do Brasil.

Como são feitos os pagamentos do PIS e do Pasep

O pagamento do PIS, administrado pela Caixa Econômica Federal, pode ocorrer das seguintes formas:

Crédito automático em conta corrente ou poupança da Caixa ;

; Depósito na Poupança Social Digital , movimentada pelo Caixa Tem ;

, movimentada pelo ; Saque com cartão social em terminais, lotéricas e Caixa Aqui;

em terminais, lotéricas e Caixa Aqui; Saque em agência da Caixa com documento de identificação, para quem não possui cartão.

Já o Pasep, pago pelo Banco do Brasil, é liberado prioritariamente por:

Crédito em conta bancária ;

; Transferência via TED ou PIX ;

; Atendimento presencial nas agências do BB.

Onde tirar dúvidas sobre o abono salarial

Em caso de dúvidas, o trabalhador pode entrar em contato com o Ministério do Trabalho e Emprego pelo telefone 158 ou procurar uma Superintendência Regional do Trabalho. Também é possível enviar e-mail para trabalho.uf@economia.gov.br, substituindo “uf” pela sigla do estado.